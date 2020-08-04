Ekonomist Alkin: Merkez Bankası faizde pas geçmeli

Temmuz ayı enflasyon oranı ve olası etkileriyle ilgili değerlendirmede bulunan Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin , "Bu rakamlara bakarak Merkez Bankası 'nın bir enflasyon indirimine gideceğini düşünmüyorum. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 'nun bu ayki toplantısında faiz konusunda pas geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, yüzde 0.58 olarak açıklanan temmuz ayı enflasyon oranı ve olası etkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta enflasyon hedefini yükselttiğini ve bunun da enflasyon hedefinde bir sapma olduğunun göstergesi olduğunu dile getiren Alkin, "Yüzde 7.4 enflasyon hedefinin, fiyat gelişmelerinin ışığında hedefin yüzde 8.9'a yükseltilmesi yıl sonunu çift haneli bir enflasyonla tamamlayacağımıza dair bir işaret oldu" dedi.

"MERKEZ FAİZDE PAS GEÇMELİ"

Ağustos ayında negatif bir enflasyon rakamı açıklansa bile eylül-aralık arasındaki dört aylık dönemin genellikle fiyatların yükseldiği aylar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin şöyle devam etti: "Buradan hareketle temmuz ayı enflasyonu beklenenden düşük çıktığı halde, yıl sonu hedefinin hala risk altında olduğunu söylemem yanlış olmaz. Daha rakam açıklanmadan 'yıl sonuna kadar her ay enflasyonun yüzde 0.55 veya altında gelsin ki hedefler tutsun' demiştim. Son olarak bu rakamlara bakarak Merkez Bankası'nın bir enflasyon indirimine gideceğini düşünmüyorum. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bu ayki toplantısında faiz konusunda pas geçeceğini düşünüyorum."

- İstanbul