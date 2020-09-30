Ekonomist Alkin YEP'i değerlendirdi

Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) önceliğin 'büyümede istikrar'a verildiğini belirten Prof. Dr. Emre Alkin , fiyat istikrarının 2023 yılında yakalanmasının hedeflendiğini, enflasyon ile işsizlik hedeflerinin de gerçekçi olduğunu söyledi.

Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, "Bir önceki program hedefleri için şunu söylediğimi gayet iyi hatırlıyorum bu hedefler bir tercih değil zorunluluk." yorumunu yaptı. YEP'in önceliği "büyümede istikrar"a verdiğini dile getiren Prof. Dr. Alkin, fiyat istikrarının 2023 yılında yakalanmasının hedeflendiğini vurguladı. Hem iş dünyasına hem de siyasete moral vermek amacıyla iddialı hedefler konduğunu belirten Prof. Dr. Alkin, "Anlaşılan stabilizasyon hareketi 3 yıla yayılmış durumda" değerlendirmesinde bulundu.

"VERİMLİ İŞLER YAPILACAKSA BORÇLANMAK AYIP DEĞİL"

Prof. Dr. Emre Alkin, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"YEP'e göre 2020 yılında bütçe açığı/ milli gelir oranı yüzde 4.9 olacak ve 2023 yılına kadar yüzde 3.5 'e inecek. Hükümet kamu harcamaları ve yatırımlarıyla büyümeye destek verirken, vergi gelirleri konusunda gerçekçi davranacak. Borçlanmaya da ağırlık verecek gibi gözüküyor. Kamunun borçlanma konusundaki tabuları geride bırakmış olması da önemli bir gelişme. Zaten Maastricht kriterlerine göre kabul edilebilir seviyenin oldukça altındayız. Eğer verimli işler yapılacaksa borçlanmak ayıp değil."

Gelecek yıldan itibaren büyümenin artacağını göz önüne alınırsa cari açık hedeflerinin iddialı gözüktüğünü ifade eden Prof. Dr. Alkin, ihracat odaklı bir programın bu hedeflere yaklaşmak için uğraşacağının aşikar olduğunu söyledi.

İŞSİZLİK HEDEFİ GERÇEKÇİ

İşsizlik ve enflasyon hedefini gerçekçi olarak değerlendiren Prof. Dr. Alkin, şunları söyledi: "Dolayısıyla YEP'te işsizlik 2023'te bile yüzde 11-12 civarında bekleniyor. Enflasyonla alakalı yüzde 5 hedefi ancak 2023'te tutacak gibi planlanmış"

- İstanbul