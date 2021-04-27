Ekonomist Dr. İncekara: Tam kapanmada faturalar, kredi ve kredi kartı ödemeleri ertelensin - Son Dakika

Koronavirüs salgının hızlı şekilde kontrol altına alınması için tam kapanmanın en etkili yöntem olduğunu söyleyen Ekonomist Rahmi İncekara, "Bu dönemde 'Kapanma Desteği' ekonomik paketi devreye sokulmalıdır. Vergi-SGK ödemeleri, elektrik, su, doğalgaz, internet gibi faturalar, bankalardaki kredi ve kredi kartı borçları, faizsiz ötelenmesi ve ertelenmesi gerekmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlara göre; 29 Nisan Perşembe akşamı 19: 00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 05: 00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğini açıkladı.

Tam kapanma kararı alındıktan sonra ekonomik destek paketinin devreye alınması gerektiğini söyleyen İstanbul Kent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, bu dönemde aileler ile şirketlere mali yardım ve kira yardımının yanı sıra yerel ekonomiye ve sağlık harcamalarına mali desteğin verilmesini dile getirdi.

"SÜRECİ RAHAT GEÇİRMEK İÇİN DESTEK GEREKİYOR"

Tam kapanma gelmediği sürece salgının kontrol altına alınmasının zor olduğunu o nedenle alınan kararın doğruluğuna dikkat çeken Dr. İncekara, "Gelir destekli 17 gün süreyle tam kapanma kısa dönemde maliyetli olsa da hem koronavirüs salgınıyla mücadele açısından hem de ekonomik toparlanma noktasında akılcı ve adaletli bir rotadır. Zorunlu mal ve hizmet alanları dışında tüm ekonomik faaliyetleri durdurmak, insanları yaşadıkları alanlarda bu tam kapanmanın yarattığı sıkıntılı süreci bir nebze olsun rahat geçirebilmesi için yeterli bir gelir desteği sağlamak başta olmak üzere tüm önlemleri devreye sokmak gerekmektedir" diye konuştu.

"2-3 AYLIK BİR ERTELEME OLABİLİR"

Tam kapanma döneminde 'Kapanma Desteği' ekonomik paketi devreye sokulmalıdır. Bu paket kapsamında, zor durumdaki ailelere ve şirketlere mali yardım ve kira yardımının yanı sıra yerel ekonomiye ve sağlık harcamalarına desteği içereceği mali destek verilmelidir. Mali destek kapsamında tüm Vergi-SGK ödemeleri, elektrik, su, doğalgaz, internet gibi faturaları, bankalardaki kredi ve kredi kartı borçları, faizsiz ötelenmesi ve ertelenmesi gerekmektedir. Tüm ödemelerde, faturalarda ve borçlarda yaşanacak 2-3 aylık bir öteleme ve erteleme süreci, tam kapanmanın ekonomik bağışıklığını da arttıracaktır" ifadelerini kullandı.