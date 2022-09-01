Ekonomist Murat Kubilay: "Elektrik ve Doğal Gaz Zamları Son Olmayacak, Çok Daha Yüksek Zamları Görebiliriz" - Son Dakika
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Ekonomist Murat Kubilay: "Elektrik ve Doğal Gaz Zamları Son Olmayacak, Çok Daha Yüksek Zamları Görebiliriz"

01.09.2022 15:32
Ekonomist Murat Kubilay: "Elektrik ve Doğal Gaz Zamları Son Olmayacak, Çok Daha Yüksek Zamları Görebiliriz"

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zamla ilgili "Üzülerek söylemek isterim ki 2022’nin son aylarında ve 2023’ün başında bütçe dengesinin iyice bozulacağı öngörüsüyle eylül ayından itibaren geçerli olan bu elektrik ve doğal gaz zamlarının son zam olmayacağını, kış aylarında tekrar 1 belki 2 defa belki de tek seferde çok daha yüksek oranlı zamları görebileceğimizi belirtmek isterim" dedi.

DUYGU NİL ÖZER

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zamla ilgili "Üzülerek söylemek isterim ki 2022'nin son aylarında ve 2023'ün başında bütçe dengesinin iyice bozulacağı öngörüsüyle eylül ayından itibaren geçerli olan bu elektrik ve doğal gaz zamlarının son zam olmayacağını, kış aylarında tekrar 1 belki 2 defa belki de tek seferde çok daha yüksek oranlı zamları görebileceğimizi belirtmek isterim" dedi.

BOTAŞ, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 20,4, küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 47,6, sanayide kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 50,8 ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 49,5 oranında artış yapıldığını açıkladı. Ekonomist Dr. Murat Kubilay, zamları ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Kubilay, şöyle konuştu:

"KIŞ AYLARINDA 1 VEYA 2 DEFA ZAM OLABİLİR"

"Enerji fiyatlarındaki küresel artış Ukrayna savaşının uzamasıyla birlikte ciddi bir sorun haline geldi. Avrupa'daki yükselen fiyatlar Türkiye'nin spottan almış olacağı doğal gazın maliyetini arttırıyor. Zaten hali hazırda bu maliyeti yansıtmak istemeyen hükümet de ciddi bir sübvansiyonlarda bulunuyordu. Fakat Türk lirasının değeri korunamadığı için ve hane halkının son uygulanan ekonomik modelle ciddi derecede satın alma gücünü yitirdiği için bu sübvansiyonları sürekli sağlanması gerekiyor. Bunun da bütçeye ciddi bir yükü oluşuyor.

2021 ve 2022 yıllarında toplam Hazine'den borç veya sermaye aktarımı şeklinde BOTAŞ'a verilen para 145 milyar lira. Bu çok ciddi bir yük ve bunun sürdürülmesi çok zor. Bu nedenle ara ara bu enerji zamlarını gözlemliyoruz. Doğal gaz aynı zamanda elektrik üretimde de ciddi bir paya sahip olduğu için elektriğe de bu yansıyor. ve üzülerek söylemek isterim ki 2022'nin son aylarında ve 2023'ün başında bütçe dengesinin iyice bozulacağı öngörüsüyle eylül ayından itibaren geçerli olan bu elektrik ve doğal gaz zamlarının son zam olmayacağını, kış aylarında tekrar 1 belki 2 defa belki de tek seferde çok daha yüksek oranlı zamları görebileceğimizi belirtmek isterim."

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Kaynak: ANKA

Murat Kubilay, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekonomist Murat Kubilay: 'Elektrik ve Doğal Gaz Zamları Son Olmayacak, Çok Daha Yüksek Zamları Görebiliriz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekonomist Murat Kubilay: "Elektrik ve Doğal Gaz Zamları Son Olmayacak, Çok Daha Yüksek Zamları Görebiliriz" - Son Dakika
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