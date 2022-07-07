Ekonomist Durante, Beyaz Saray'a Çin'den Yapılan İthalata Getirilen Ek Tarifeleri Kaldırması Çağrısında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Ekonomist Durante, Beyaz Saray'a Çin'den Yapılan İthalata Getirilen Ek Tarifeleri Kaldırması Çağrısında Bulundu

07.07.2022 15:40
Ekonomist Durante, Beyaz Saray'a Çin'den Yapılan İthalata Getirilen Ek Tarifeleri Kaldırması Çağrısında Bulundu

Washington D.C.'deki düşünce kuruluşu Tax Foundation'da çalışan bir ekonomist olan Alex Durante, ABD başkanının Çin'den yapılan ithalata getirilen ek tarifeleri kaldırarak "ticaret savaşını kesin olarak sonlandırması" gerektiğini söyledi.

Washington D.C.'deki düşünce kuruluşu Tax Foundation'da çalışan bir ekonomist olan Alex Durante, ABD başkanının Çin'den yapılan ithalata getirilen ek tarifeleri kaldırarak "ticaret savaşını kesin olarak sonlandırması" gerektiğini söyledi.

WASHINGTON, 6 Temmuz (Xinhua) -- Bloomberg'te yayımlanan bir yazıda federal vergi ekonomisti Alex Durante, ABD Başkanı Joe Biden'a Çin'den yapılan ithalata konan ek tarifeleri kaldırma çağrısında bulundu. Washington D.C.'deki düşünce kuruluşu Tax Foundation'da çalışan bir ekonomist olan Alex Durante, ABD başkanının Çin'den yapılan ithalata getirilen ek tarifeleri kaldırarak "ticaret savaşını kesin olarak sonlandırması" gerektiğini söyledi. Biden'ın, Trump döneminde Çin'den yapılan ithalata getirilen tarifeleri kaldırarak enflasyon baskılarını hafifletmeyi değerlendirdiğini kaydeden Durante, "bu politika değişikliğinin çok uzun zaman önce yapılmış olması gerektiğini" vurguladı.

Söz konusu tarifelerin tüketici ve işletmeler üzerine yüksek maliyet bindirirken Amerikan imalat sektörünü canlandırmada başarısız olduğunu dile getiren Durante, "Amerikalı tüketici ve işletmeler, yüksek fiyatlar ödemek zorunda bırakılırken bu ABD ekonomisine herhangi bir somut fayda sağlanmadı" dedi. Durante, ABD Merkez Bankası'nın yönetim kurulundaki ekonomistlerin, tarifelerin aslında genel imalat istihdamında düşüşe yol açtığını gördüğünü ifade etti. Buna ek olarak Tax Foundation'ın analizlerinde ticaret anlaşmazlıklarının, ABD'nin GSYİH'sinde yaklaşık yüzde 0,3'lük düşüşe ve 200.000'den fazla kişinin işsiz kalmasına yol açtığı bulundu.

YORUMLAR
500
Çin, ABD'nin Hollanda'dan Çin'e Yapılan Çip Üretimi Teknolojisi İhracatanı Engelleme Girişimini Eleştirdi Çin, ABD'nin Hollanda'dan Çin'e Yapılan Çip Üretimi Teknolojisi İhracatanı Engelleme Girişimini Eleştirdi
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekonomist Durante, Beyaz Saray'a Çin'den Yapılan İthalata Getirilen Ek Tarifeleri Kaldırması Çağrısında Bulundu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:38 Galatasaray'ın transfer hamleleri sonrası Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: Sözünü tut Ali Koç!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:26 Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
15:07 Turabi, "Şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi, Demet Akalın deliye döndü: İnanılmaz
15:07 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim kapatıldı! Taraftarlar ne olduğunu merakla bekliyor
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
14:12 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, o dönem yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 15:44:03. #1.12#
SON DAKİKA: Ekonomist Durante, Beyaz Saray'a Çin'den Yapılan İthalata Getirilen Ek Tarifeleri Kaldırması Çağrısında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement