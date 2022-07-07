Ekonomist Durante, Beyaz Saray'a Çin'den Yapılan İthalata Getirilen Ek Tarifeleri Kaldırması Çağrısında Bulundu

Washington D.C.'deki düşünce kuruluşu Tax Foundation'da çalışan bir ekonomist olan Alex Durante, ABD başkanının Çin'den yapılan ithalata getirilen ek tarifeleri kaldırarak "ticaret savaşını kesin olarak sonlandırması" gerektiğini söyledi.

WASHINGTON, 6 Temmuz (Xinhua) -- Bloomberg'te yayımlanan bir yazıda federal vergi ekonomisti Alex Durante, ABD Başkanı Joe Biden'a Çin'den yapılan ithalata konan ek tarifeleri kaldırma çağrısında bulundu. Washington D.C.'deki düşünce kuruluşu Tax Foundation'da çalışan bir ekonomist olan Alex Durante, ABD başkanının Çin'den yapılan ithalata getirilen ek tarifeleri kaldırarak "ticaret savaşını kesin olarak sonlandırması" gerektiğini söyledi. Biden'ın, Trump döneminde Çin'den yapılan ithalata getirilen tarifeleri kaldırarak enflasyon baskılarını hafifletmeyi değerlendirdiğini kaydeden Durante, "bu politika değişikliğinin çok uzun zaman önce yapılmış olması gerektiğini" vurguladı.

Söz konusu tarifelerin tüketici ve işletmeler üzerine yüksek maliyet bindirirken Amerikan imalat sektörünü canlandırmada başarısız olduğunu dile getiren Durante, "Amerikalı tüketici ve işletmeler, yüksek fiyatlar ödemek zorunda bırakılırken bu ABD ekonomisine herhangi bir somut fayda sağlanmadı" dedi. Durante, ABD Merkez Bankası'nın yönetim kurulundaki ekonomistlerin, tarifelerin aslında genel imalat istihdamında düşüşe yol açtığını gördüğünü ifade etti. Buna ek olarak Tax Foundation'ın analizlerinde ticaret anlaşmazlıklarının, ABD'nin GSYİH'sinde yaklaşık yüzde 0,3'lük düşüşe ve 200.000'den fazla kişinin işsiz kalmasına yol açtığı bulundu.