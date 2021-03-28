Ekonomist Erkin Şahinöz: "Kripto paraların dünyadaki değeri 1,775 trilyon dolar"

Ekonomist Erkin Şahinöz, Bitcoin'in 18 milyon 666 bin civarında kullanıcıya ulaştığını, kripto paraların ise dünyadaki değerinin 1,775 trilyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Çevrim içi olarak gerçekleşen programın moderatörlüğü Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal tarafından yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Şahinöz, kripto paranın son yıllarda değer kazandığını söyledi.

Dünyadaki farklı şirketlerin artık kayıtlarını blok zinciri ile tutmaya başladıklarını anlatan Şahinöz, bu sayede maliyetlerin düşürüldüğünü belirtti.

"Maliyeti düşüren her teknoloji hayatımıza girecek." diyen Şahinöz, Türkiye'nin nüfusa oranla en çok kripto para alım satımı yapan ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Kripto para konusunda dolandırıcılığın arttığını anlatan Şahinöz, bu konuda bir mevzuata ihtiyaç olduğunu ve bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şahinöz, kripto para ile bir aracı olmadan değer transferi yapılabildiğini, bununda önemli bir konu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Zamanın değiştiğini bir örnekle aktarmaya çalışan Şahinöz, "Britannica ansiklopedisini yazan kaç kişi düşündünüz mü? 4 bin kişi içerik üretiyordu. Wikipedia'da ise herkes içerik yazabiliyor, 29 milyon kişi bilgi girebiliyor. Wikipedia herkese açık ve değiştirilebilir. Açık bir inovasyon." diye konuştu.

Yaklaşık 9 bin civarında sanal para olduğunu belirten Şahinöz, ilerleyen yıllarda bu rakamın artacağını, var olan bazı coinlerinde ortadan kaybolacağını kaydetti.

Bitcoin'in bir değişim aracından çok tasarruf aracı olduğunu anlatan Şahinöz, 18 milyon 666 bin civarında Bitcoin kullanıcısı olduğunu anlattı.

Kripto paranın dünyadaki değerinin 1, 775 trilyon dolara ulaştığına değinen Şahinöz, kripto paraların Bitcoin ve altcoin olarak ikiye ayrıldığını söyledi.

Program katılımcıların sorularının ardından sona erdi.