Ekonomist Evren Devrim Zelyut: ABD Bastığı 4,5 Trilyon Doları Piyasadan Çektiğinde Dolar-Tl'yi Tutamazsınız - Son Dakika
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Ekonomist Evren Devrim Zelyut: ABD Bastığı 4,5 Trilyon Doları Piyasadan Çektiğinde Dolar-Tl'yi Tutamazsınız

22.05.2022 12:48
Ekonomist Evren Devrim Zelyut: ABD Bastığı 4,5 Trilyon Doları Piyasadan Çektiğinde Dolar-Tl'yi Tutamazsınız

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, 2017’de 47 milyar lira bütçe açığı veren Hazine’nin 2022'nin sadece nisan ayında 50 milyar lira açık verdiğine dikkat çekerek, “1854 yılında, Kırım savaşından sonra ilk borcu alan Osmanlı 20 yılda nasıl Düyun-u Umumiye’ye gittiyse Allah korusun, 20 yıl AKP kalsa ve bu kafayla gitse Türkiye Hazinesi’ni iflas ettirir” dedi. Zelyut, ABD’nin salgın döneminde bastığı 4,5 trilyon doları piyasadan geri çekeceğini hatırlatarak, “Bu olduğu zaman dolar-TL’yi, kur korumalıyla, enflasyona endeksli bonoyla ya da başka farklı süper bonolarla falan tutamazsınız” diye konuştu.

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, 2017'de 47 milyar lira bütçe açığı veren Hazine'nin 2022'nin sadece nisan ayında 50 milyar lira açık verdiğine dikkat çekerek, "1854 yılında, Kırım savaşından sonra ilk borcu alan Osmanlı 20 yılda nasıl Düyun-u Umumiye'ye gittiyse Allah korusun, 20 yıl AKP kalsa ve bu kafayla gitse Türkiye Hazinesi'ni iflas ettirir" dedi. Zelyut, ABD'nin salgın döneminde bastığı 4,5 trilyon doları piyasadan geri çekeceğini hatırlatarak, "Bu olduğu zaman dolar-TL'yi, kur korumalıyla, enflasyona endeksli bonoyla ya da başka farklı süper bonolarla falan tutamazsınız" diye konuştu.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Evren Devrim Zelyut, KRT TV'de dün yayınlanan Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu değerlendirdi. Zelyut, şunları söyledi:

"AKP BU KAFAYLA TÜRKİYE HAZİNESİ'Nİ İFLAS ETTİRİR"

"2017 yılında, Sayın Cumhurbaşkanı seçilmeden önce Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçe açığı 47 milyar. 49 milyar açık veriyoruz. Faize ne kadar ödüyoruz; 56 milyar lira. Sonra Cumhurbaşkanlığı Sistemi geliyor, 2020 yılında, bir anda bütçe açığı 178 milyara çıkıyor. Ödediğiniz faiz 133 milyar lira. Bakın, milyarlardan bahsediyorum. Kıyaslamak için söylüyorum; üç-dört tane TÜPRAŞ'ı sermayedarlara veriyorsunuz demektir bu, TÜPRAŞ'ın ederi 50 milyar dolar çünkü. Halkın alın terini tefecilere veriyorsunuz demektir. 2021'e geldiğimizde; 196 milyar lira bütçe açığı, 180 milyar lira da faiz ödemişiz. Nerden baksanız kapkara bir tablo ve nisan ayında 50 milyar lira açık… 2017 yılının tamamında 47 milyar lira açık verirken şimdi bir ayda 50 milyar lira açık veriyorsunuz. Bu böyle devam edemez. 1854 yılında, Kırım savaşından sonra ilk borcu alan Osmanlı 20 yılda nasıl Düyun-u Umumiye'ye gittiyse Allah korusun, 20 yıl AKP kalsa ve bu kafayla gitse Türkiye Hazinesi'ni iflas ettirir."

Zelyut, TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi ile ilgili de şöyle konuştu:

"ABD BASTIĞI 4,5 TRİLYON DOLARI PİYASADAN ÇEKTİĞİNDE DOLAR-TL'Yİ TUTAMAZSINIZ"

"Açığı kapatmak zorunda olan iktidar, elinden gelen her şeyi yapıyor. Kur korumalı gibi, haftaya yeni bir ürün çıkıyor. İç talebin dolara gitmemesini sağlamaya çalışıyor ama hesaplayamadıkları şu; Türkiye'de doları yukarı çıkartan dinamik, sadece halkın enflasyonu görüp 'dolar alayım' demesi değil. Dünyada çok büyük bir kırılma yaşandı. AKP 2013'te ıskalamıştı, yine ıskaladı. Salgın döneminde Amerikalılar 4,5 trilyon dolar para bastı ve bu, Amerika'da '40 yılın enflasyonu' dediğimiz 8,3 gibi bir rakama çıkarttı. Şimdi Amerikalılar diyor ki 'Biz bu parayı geri çekeceğiz, çok agresif olabiliriz' dediler; 'Bizden öyle 25 baz puan falan beklemeyin'. Bu olduğu zaman dolar-TL'yi, kur korumalıyla, enflasyona endeksli bonoyla ya da başka farklı süper bonolarla falan tutamazsınız."

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Kaynak: ANKA

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