Ekonomist İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Yaz aylarında 600 lirayı görebilir

Altın, yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisiyle ilgili yorumlarına ağırlık vermesiyle düştü. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyi takip ederek yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Gram altın şu sıralar 455 lira seviyesinden işlem görürken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir yorum geldi. Memiş, yaz aylarını işaret ederek gram altının 600 liraları görebileceğini söyledi.

İslam Memiş konu hakkında şunları söyledi:

Altın yatırımcısı düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Kısa vadeli geri çekilmeler alım fırsatı verecektir. Mayıs haziran aylarına dikkat çekmek istiyorum. Gram altın TL fiyatı 470-480 seviyesi yukarı yönlü kırılabilir, yükselişlerini508-515 lira aralığına kadar devam ettirebilir.

"600 LİRAYI GÖREBİLİR"

Biraz daha yaz aylarına baktığımız zaman gram altın TL fiyatında 540-560 lira aralığı yukarı yönlü kırılabilir ve yükselişlerini 600 liraya kadar devam ettirebilir. Gram altında geçen yılın zirvesi 540 seviyesi idi. Bu yıl yaz aylarında yükselişlerin 600 seviyesine kadar devam edeceğini ön görüyorum. Bu düşüler son alım fırsatı olarak değerlendirmeli."