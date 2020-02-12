Ekonomist Murat Sağman, POYD'un konuğu oldu

Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ekonomist Murat Sağman, turizmde geliri artırabilmek için turist profilinin ve fiyatların yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Sağman, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Profesyonel Otel Yöneticileri Derneğince (POYD) düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlam, daha lüks turizme odaklanmak gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin turizmdeki gidişatının çok iyi olduğunu belirten Sağlam, "Türk ekonomisi için turizm sektörü çok önemli. Cari açığa olumlu yansıyor. Örneğin Fransa'nın en önemli geliri turizmden. Turizmin önü daha fazla açılmalı. Şu anda turizmin başında çok önemli bir bakan var. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy büyük bir şans. Sonuçta bu sektörden geliyor. Çok iyi şeyler oluyor ve olacağını da düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin geleceğinin turizmde olduğunu ifade eden Sağlam, "Turizmde kişi sayısında bir sorun yok. Kişi sayısı çok iyi yerlere gidiyor. Kişi başı geliri artırmak için turist profilini artırmak lazım. Biraz da fiyatları artırmak gerektiğini düşünüyorum." dedi.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca da 2-5 Nisan arasında Türkiye Turizm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.

Zirveye akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve turizmin profesyonellerinin katılacağını anlatan Atmaca, turizm sektörünün sorunları ve çözüm yollarının masaya yatırılacağını belirtti.