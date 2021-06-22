Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi

Bitcoin'de hatırı sayılır derecede yatırımı olduğu bilinen şarkıcı Emrah, bu kez kendi coin'ini çıkarma kararı aldı. Emrah, gerekli prosedürleri yerine getirmek için hazırlıklara başladı. İsim konusunda henüz net karar veremeyen şarkıcının, Emcoin ve Emrahcoin arasında gidip geldiği öğrenildi.

"YATIRIM YAPARSANIZ HAKKIMI HELAL ETMEM"

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından şarkıcı Emrah'a tepki gösterdi. Demirtaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Arkadaşlar şarkıcı türkücüler adına koin çıkarılacağı haberleri okuyorum. Böyle şeylere asla ve asla yatırım yapmayın. Hakkımı size helal etmem. Paranızı kaybedersiniz. İnsanın bu kişilerin altı boş olan böyle şeyleri çıkaracağına inanası bile gelmiyor. Ama işte" ifadelerine yer verdi.

İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı;