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Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi - Son Dakika

Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi

22.06.2021 16:07
Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi, System.String[]

Yapmış olduğu yatırımlarla adından söz ettiren sanatçı Emrah'a sert ifadelerle tepki gösteren ekonomist Özgür Demirtaş, "Arkadaşlar şarkıcı türkücüler adına koin çıkarılacağı haberleri okuyorum. Böyle şeylere asla ve asla yatırım yapmayın. Hakkımı size helal etmem" ifadelerine yer verdi.

Bitcoin'de hatırı sayılır derecede yatırımı olduğu bilinen şarkıcı Emrah, bu kez kendi coin'ini çıkarma kararı aldı. Emrah, gerekli prosedürleri yerine getirmek için hazırlıklara başladı. İsim konusunda henüz net karar veremeyen şarkıcının, Emcoin ve Emrahcoin arasında gidip geldiği öğrenildi.

"YATIRIM YAPARSANIZ HAKKIMI HELAL ETMEM"

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından şarkıcı Emrah'a tepki gösterdi. Demirtaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Arkadaşlar şarkıcı türkücüler adına koin çıkarılacağı haberleri okuyorum. Böyle şeylere asla ve asla yatırım yapmayın. Hakkımı size helal etmem. Paranızı kaybedersiniz. İnsanın bu kişilerin altı boş olan böyle şeyleri çıkaracağına inanası bile gelmiyor. Ama işte" ifadelerine yer verdi.

İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı;

Ekonomist Özgür Demirtaş'tan kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a sert tepki
Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi

Özgür Demirtaş, Yatırım, Helal, Emrah, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • Saban Uysalal: Hakkını helal etmezmis sanane ya sana niluyo para benim sanene komik ya sen kimsin ki kimin üstünde hakkın varda helal etmiyorum vaalahi traji komik Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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