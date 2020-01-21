Ekonomist Prof. Alkin, TFF'nin futbol takımlarına getirdiği bütçe kısıtlamasını değerlendirdi

TFF eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin, futbol kulüplerine bütçe limiti getirilmesini doğru ancak amacına ulaşılması için mutlaka ve sulandırılmadan uygulanması gereken bir karar olarak nitelendirdi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) karar altına aldığı kulüplere yönelik bütçe limiti uygulamasını değerlendirdi. Geçmişte TFF Genel Sekreterliği görevinde de bulunan Prof. Dr. Alkin, TFF'nin buna ilişkin kararını "sert" olarak değerlendirirken, "Bugüne kadar finansal 'fair play' kurallarına uyulmuş olsaydı, böyle sert kararlar alınmasına gerek kalmazdı" dedi.

SİLİNEN PUANLAR BİLE ERTELENDİ

Türkiye'deki kulüplerden finansal 'fair play' kurallarını UEFA'da mücadele edenler hariç dikkate alan olmadığını savunan Alkin şöyle dedi:

"Hatta geçmişte bazı kulüplere puan eksiltme cezaları verilmişti. Bu cezalar da ertelenerek kurallara uymayan bu kulüpler, üstüne bir de ödüllendirilmiş oldu. Ama deniz bitti. Dolayısıyla finansal 'fair play' kurallarının uygulanması için bir saha temizliğine gerek vardı. Bu saha temizliği, TFF'nin bu sert kararıyla şekillenmeye başladı."

"FERRARİ İSTEYEN YOLUNU TEMİZ TUTMALI"

Prof. Dr. Emre Alkin, çok büyük başarılar hedefleyenlerin bunun gerektirdiği altyapıya ve anlayışa sahip olmaları gerektiğini vurguladı. Ferrari örneğiyle bu konudaki değerlendirmesinin altını çizen Prof. Dr. Emre Alkin şunları söyledi:

"Türkiye'de şuna mutlaka dikkat etmeliyiz. Ferrari'miz olsun ama yolumuz olmasa da olur dememeliyiz. Ferrari kullanmak isteyenin öncelikle bu aracı kullanabileceği temiz bir yola ihtiyacı olur. Dolayısıyla Ferrari kullanmak istiyorsak yolumuzu temiz tutmalıyız. Yani futbol takımlarımızın öncelikle aldıkları borçlar karşılığında yeterli ölçüde değer yaratamadıklarını kabul etmeleri ve bu gerçeğe uygun hareket etmeleri lazım."

BORÇLARI VARLIKLARINDAN BÜYÜK

Türkiye'deki kulüplerin varlıklarının, altına girdikleri yükümlülüklerden, yani borçlardan daha küçük olduğunu vurgulayan ünlü ekonomist Emre Alkin, şu görüşleri dile getirdi:

"Bu durumdaki kulüplerin yaşamalarına imkan var mı, yok. Dolayısıyla, "Borçlarımız ertelensin, bankalar araya girsin, bizlere destek verilsin" demeye hakları yok. O yüzden, duyanlar bana kızacak ama yine de söyleyeyim, kulüplerin ilk önce bütçelerini küçültmeleri şart. Küçültmezler ve transfer ettikleri futbolculardan zarar etmeye devam ederlerse Türk futbolunu hiçbir şekilde ileri götüremeyeceğiz."

ÜÇ LİRALIK OYUNCUYA BEŞ LİRA VERMEK

Prof. Dr. Emre Alkin, yabancı bir futbolcunun Avrupa'daki herhangi bir kulübe üç liraya transfer olacaksa Türkiye'den teklif aldığında beş lira istediğini söyledi. Bu fiyat farkının ise FIFA'nın önündeki Türkiye'deki kulüplerle ilgili çok sayıdaki davadan ileri geldiğini ifade eden Alkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Türkler menajerlere ve futbolculara para ödemiyor' şikayetleri var. Üç liralık oyuncuyu dört liraya kadar maliyetli hale getiriyoruz. Şanslıysak dört buçuk liraya satıyoruz. Ama beş liraya aldığımız oyuncu için hep yarım lira ya da bir lira zarar ediyoruz. Yabancı futbolcuyu buraya getirip sonra satarak zarar edersek hep zarar edeceğiz demektir."

PORTEKİZ LİGİ İLE KARŞILAŞTIRMA

Portekiz ligindeki takımların Türkiye'dekilerin yarısı düzeyinde borçlu olduğuna dikkat çeken Emre Alkin, "Buna rağmen bizimkinin kat kat fazlası kadar değer yaratıyorlar. Portekiz ligindeki takımlar, aldıkları borcu değere çevirmekte başarılı. Türkiye'deki kulüplerde ise durum tam tersi. O yüzden de sürekli zarar ediyorlar. Dolayısıyla buna karşı önlem olarak TFF çok doğru bir karar aldı ve kulüplerin bütçelerine sınırlama getirdi" dedi.