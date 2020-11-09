Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin: Piyasalar Naci Ağbal'a zaman tanımalı

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğine yönelik " Naci Ağbal, iş dünyasının yakından tanıdığı, sert olmayan ama dikkatli bir üslupla konuşan, karşısındakini dinleyen aynı zamanda nüktedan bir yönetici. Piyasaların Ağbal'a zaman tanıması gerekiyor" dedi.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alınıp yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı. Kararı değerlendiren Altınbaş Üniversitesi'nden ekonomist Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, "Naci Ağbal, iş dünyasının yakından tanıdığı, sert olmayan ama dikkatli bir üslupla konuşan, karşısındakini dinleyen aynı zamanda nüktedan bir yönetici. Ancak gelir gelmez kendisinden radikal bir hamle beklemiyorum. Bürokrasi kökenli, acele etmeyecektir. Bu sebeple uzmanlar kendisine bir süre tanımalı" diye konuştu.