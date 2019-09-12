Son Dakika Haberleri: Ekonomistler, 325 baz puanlık faiz indirimini değerlendirdi
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Ekonomistler, 325 baz puanlık faiz indirimini değerlendirdi

6 dakika önce

Merkez Bankası, bugün gerçekleştirilen PPK toplantısı sonrası politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16,50 seviyesine çekti.

Ekonomistler, 325 baz puanlık faiz indirimini değerlendirdi, System.String[]

Merkez Bankası, bugün gerçekleştirilen PPK toplantısı sonrası politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16,50 seviyesine çekti. Peki, piyasa uzmanları Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi? İşte ekonomistlerin faiz kararına ilişkin yorumları...

Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:35 
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