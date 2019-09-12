Ekonomistler, 325 baz puanlık faiz indirimini değerlendirdi
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Merkez Bankası, bugün gerçekleştirilen PPK toplantısı sonrası politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16,50 seviyesine çekti.
Merkez Bankası, bugün gerçekleştirilen PPK toplantısı sonrası politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16,50 seviyesine çekti. Peki, piyasa uzmanları Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi? İşte ekonomistlerin faiz kararına ilişkin yorumları...
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:35
Merkez'in faiz indirimi kararı sonrası dolar sert düştü Merkez Bankası'nın iki ayda 750 baz puanlık faiz indirimine gitmesi ne anlama geliyor? Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi icralık oldu