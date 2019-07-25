Ekonomistler, 425 baz puanı nasıl yorumluyor?
24 dakika önce
Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 425 baz puanlık politika faiz indiriminin beklentilerin üzerinde olsa da piyasanın söz konusu indirime hazır olduğunu belirtti.
Ekonomistler, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasının 425 baz puanlık politika faiz indiriminin beklentilerin üzerinde olsa da piyasanın söz konusu indirime hazır olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41
Merkez Bankasının 425 baz puanlık faiz indiriminin sonuçları ne olacak? Optimar'dan dikkat çeken araştırma: Türk halkı S-400'leri ne ölçüde destekliyor? Milli Savunma Bakanlığı: Fransa'nın teklifi kabul edildi, füze bataryası Türkiye'de konuşlandırılacak Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı