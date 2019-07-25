Son Dakika Haberleri: Ekonomistler, 425 baz puanı nasıl yorumluyor?
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Ekonomistler, 425 baz puanı nasıl yorumluyor?

24 dakika önce

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 425 baz puanlık politika faiz indiriminin beklentilerin üzerinde olsa da piyasanın söz konusu indirime hazır olduğunu belirtti.

Ekonomistler, 425 baz puanı nasıl yorumluyor?, System.String[]
Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 425 baz puanlık politika faiz indiriminin beklentilerin üzerinde olsa da piyasanın söz konusu indirime hazır olduğunu belirtti.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 
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