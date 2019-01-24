Ekonomistler ABD'den ne bekliyor?
51 dakika önce
Ekonomistler, birinci çeyrekte kapanmanın büyüme üzerinde 0.3 puanlık etkisinin olmasını bekliyor.
Ekonomistler, birinci çeyrekte kapanmanın büyüme üzerinde 0.3 puanlık etkisinin olmasını bekliyor. Öte yandan Fed
'in bu yıl bir tek faiz artışı yapacağı öngörüsü yaygın.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:30
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