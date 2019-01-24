Son Dakika Haberleri: Ekonomistler ABD'den ne bekliyor?

Ekonomistler ABD'den ne bekliyor?

51 dakika önce

Ekonomistler, birinci çeyrekte kapanmanın büyüme üzerinde 0.3 puanlık etkisinin olmasını bekliyor.

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Ekonomistler, birinci çeyrekte kapanmanın büyüme üzerinde 0.3 puanlık etkisinin olmasını bekliyor. Öte yandan Fed'in bu yıl bir tek faiz artışı yapacağı öngörüsü yaygın.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:30 

Fed, Ekonomi
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