Ekonomistler Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi: "Yapılan Ekonomik Hatalar Affedilir Gibi Değil" - Son Dakika
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Ekonomistler Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi: "Yapılan Ekonomik Hatalar Affedilir Gibi Değil"

04.07.2022 14:55
Ekonomistler Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi: "Yapılan Ekonomik Hatalar Affedilir Gibi Değil"

Ekonomistler, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre yıllık yüzde 78,62, bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAGRUP) göre ise yıllık 175,55'e yükselen enflasyondaki artışını, iktidarın yanlış ekonomik politikalarına bağladı. En sert eleştiriyi yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Koskoca Türkiye deney tahtası yapılır mı? Yapılan ekonomik hatalar affedilir gibi değil. Göz göre göre, inadına inadına, onca uyarana rağmen, onca uyarıya rağmen, onca uzmana rağmen… Taşa anlatsam ortadan çatlardı, anlardı, anlardı… Faiz enflasyonun nedeni falan değildir. Faiz sonuçtur, liyakatsizliğin sonucudur" dedi.

Ekonomistler, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre yıllık yüzde 78,62, bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAGRUP) göre ise yıllık 175,55'e yükselen enflasyondaki artışını, iktidarın yanlış ekonomik politikalarına bağladı. En sert eleştiriyi yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Koskoca Türkiye deney tahtası yapılır mı? Yapılan ekonomik hatalar affedilir gibi değil. Göz göre göre, inadına inadına, onca uyarana rağmen, onca uyarıya rağmen, onca uzmana rağmen… Taşa anlatsam ortadan çatlardı, anlardı, anlardı… Faiz enflasyonun nedeni falan değildir. Faiz sonuçtur, liyakatsizliğin sonucudur" dedi.

Haziran ayına ilişkin TÜİK'in ve onun yaklaşık iki katı olarak hesaplayan ENAGRUP'un açıkladığı enflasyon verilerini değerlendiren ekonomistler Prof. Dr. Özgür Demirtaş, eski Merkez Bankası baş ekonomisti Hakan Kara, ekonomist Evren Devrim Zelyut, Selçuk Geçer, Twitter hesaplarından şu paylaşımları yaptı:

"TAŞA ANLATSAM ORTADAN ÇATLARDI, ANLARDI, ANLARDI"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Yıllık enflasyon yüzde 175, yanlış okumadınız yüzde 175. TÜİK'in açıkladığı üretici enflasyonu ise 1995 yılından bu yana bir rekor. Neymiş faiz enflasyonun sebebi miymiş? Koskoca Türkiye deney tahtası yapılır mı? Yapılan ekonomik hatalar affedilir gibi değil. Göz göre göre, inadına inadına, onca uyarana rağmen, onca uyarıya rağmen, onca uzmana rağmen… Yapmayın kardeşim yapmayın. Sinir, üzüntü, şaşkınlık, bıkkınlık, git gide artan hırs, patlama hissi, yine üzüntü, yine sinir ve hayal kırıklığı duygularım bunlar… Taşa anlatsam ortadan çatlardı, anlardı, anlardı… Faiz enflasyonun nedeni falan değildir. Faiz sonuçtur, liyakatsizliğin sonucudur.

"YIRTIN KENDİNİZİ ARTIK ÇOK GEÇ"

Evren Devrim Zelyut: AKP için umut kalmadı! İstediğiniz kadar çıkın TV'lerde konuşun, yorum yapın, yırtın kendinizi artık çok geç... ÜFE 138 ise TUFE 140'ı aşmış demektir, dedikleri aralık ayında düşüş değil çıkış sürer çünkü yaz sonu turizm geliri kesilince kurla beraber enflasyon da artacak!

"YAKIN TARİHİN EN HIZLI İVMELENEN ENFLASYONU"

Hakan Kara: Eylül'de faiz indirimi ile başlayan sürreal deneyin amacı dış açığı kapatıp enflasyonu düşürmekti. Sonuç, yakın tarihin en hızlı ivmelenen enflasyonu ve en yüksek dış açığı oldu.

"İNANDINIZ MI?"

Ekonomist Selçuk Geçer: TÜİK enflasyon yüzde 78 imiş. İnandınız mı? Dolar ne olur diye soranlara... bekleyin ve görün.

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Kaynak: ANKA

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