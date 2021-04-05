Ekonomistler, enflasyon verilerini değerlendirdi - Son Dakika

Ekonomistler, enflasyon verilerini değerlendirdi

05.04.2021 12:43
Ekonomistler, enflasyon verilerini değerlendirdi, System.String[]

Ekonomistler, mart ayında beklentiler paralelinde açıklanan enflasyonun zirvesini nisan-mayıs ayında görebileceğini öngörürken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) kararları açısından bu ayın 29'unda açıklanacak yılın ikinci Enflasyon Raporu'ndaki öngörülerin...

Ekonomistler, mart ayında beklentiler paralelinde açıklanan enflasyonun zirvesini nisan-mayıs ayında görebileceğini öngörürken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) kararları açısından bu ayın 29'unda açıklanacak yılın ikinci Enflasyon Raporu'ndaki öngörülerin önem taşıdığını vurguluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 1,08 ve yıllık yüzde 16,19 artış kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, enflasyonun martta aylık yüzde 1,09 artmasını bekliyordu. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,09) göre şubatta yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanıyordu.

Piyasa beklentileri paralelinde gelen verilerin ardından ekonomistler, enflasyonda zirvenin nisan-mayıs ayında göreceğini tahmin ederken, bu ayın 29'unda açıklanacak yılın ikinci Enflasyon Raporu'ndaki öngörülerin gelecek dönem politikaları açısından belirleyici olabileceğini kaydediyor.

"Enflasyondaki yükselişte gıda dışı gruplardaki fiyat artışları daha etkili oldu"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, enflasyonun geçen yıla göre yükselmesinde gıda dışı gruplardaki fiyat artışlarının daha etkili olduğunu, gıda grubunda ise geçen yılın altında bir gerçekleşme izlendiğini söyledi.

Konut, sağlık, ulaştırma, eğlence-kültür, otel-lokanta ve eğitim gruplarında yaşanan artışların, enflasyonda yükseliş getirdiğine işaret eden Bürümcekçi, "Giyim fiyatlarının mevsimsel eğiliminden daha fazla artması da enflasyondaki yükselişi güçlendirdi. Öte yandan mobilya, ev içi tekstil, ev aletleri, görsel-işitsel sistemler, kişisel bakım ürünleri ve tıbbi ürünler gibi kura hassas gruplarda fiyat artışları ılımlı gerçekleşti." diye konuştu.

Bürümcekçi, mart sonunda yıllık enflasyonun, yüzde 9,4'lük yıl sonu TCMB tahmininin ve yüzde 5'lik enflasyon hedefi etrafındaki belirsizlik aralığının yukarısında oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönem seyri açısından gıda fiyatlarının belirsizliği ve oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamaları enflasyon üzerindeki risklerin yönünü belirleyecektir. Kısa vadede, küresel çapta gıda fiyatlarının yüksek seyri ile petrol ve emtia fiyatlarının tırmanışını sürdürmesinin olumsuz yansımaları görülmeye devam ediyor. Ayrıca, son günlerde bir miktar geri çekilme gözlense de kur sepetinin şubat sonundan beri yüzde 10 civarında artması ve yıllık değişiminin yüzde 27 civarında seyretmesi, bu faktörün yukarı yönlü etkisinin ithalat fiyatlarındaki yükselişle birleşerek güçlenebileceğine işaret etmektedir. Ekonomik aktivite ve iç talebin parasal sıkılaşmadan fazla etkilenmeyerek ilk çeyreği kapatması ve enflasyon hedefinin çok üzerinde gerçekleşen asgari ücret artışı da enflasyon üzerindeki riskleri yukarı yönde tutmaktadır. Dolayısıyla, TL'de değer kaybının daha fazla yükselmediği durumda bile enflasyonun zirvesini nisan ya da mayıs ayında yüzde 18-19 aralığında görmesi, sonrasında ise kademeli düşüşle yılı yüzde 13-14 aralığında bitirmesi beklenebilir."

TCMB'nin 15 Nisan'daki PPK toplantısında, çok yüksek olasılıkla faizi değiştirmeyeceği öngörüsünde bulunan Bürümcekçi, "29 Nisan'da açıklanacak Enflasyon Raporu'nda yer alacak enflasyon patikasına yönelik TCMB tahminleri, takip eden dönemde uygulanacak para politikasına ilişkin daha fazla ipucu elde etmemizi sağlayacak." dedi.

"Gıda enflasyonu tahminlerinin altında kaldı"

Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler de mart ayı enflasyonunun aylık yüzde 1,08 seviyesinde gerçekleşerek kendilerinin yüzde 1,1'lik tahminine paralel açıklandığını belirterek, böylece yıllık TÜFE'nin yüzde 15,6'dan yüzde 16,2'ye yükseldiğini kaydetti.

Manşet enflasyonun beklentilere paralel çıkmasına karşın, detaylara bakıldığında gıda enflasyonunun yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşerek yaklaşık yüzde 2,5 seviyesindeki tahminlerinin altında kaldığına işaret eden Gönençler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hizmet enflasyonu ve diğer temel mallar (büyük ölçüde hızlı tüketim malları) enflasyonu gibi önemli çekirdek enflasyon kalemlerinin ise beklentilerin üzerinde gerçekleştiği görülüyor. TL'deki son değer kayıpları Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne doğrudan yansıyarak aylık bazda yüzde 4,13'lük bir enflasyona yol açtı. Yıllık Yİ-ÜFE de yüzde 27,1'den yüzde 31,2'ye yükseldi. TL'deki son değer kayıpları ve Yİ-ÜFE'de devam eden yükselişin olumsuz etkilerinin önümüzdeki aylarda TÜFE üzerinde görülmesini bekliyoruz. Buna göre, daha önce nisan ayında kabaca yüzde 17,0 seviyesinde zirve yapmasını beklediğimiz TÜFE'de, artık mayıs ayında yüzde 18'li seviyelerin görülebileceğini düşünüyoruz."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Enflasyon, Nisan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ekonomistler, enflasyon verilerini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi iddiasıyla kardeşini ev hapsine aldıran Ürdün Kralı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi iddiasıyla kardeşini ev hapsine aldıran Ürdün Kralı ile görüştü Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Canlı yayında Canlı yayında "Son noktayı kim koyacak?" diyordu! Karşısında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak
Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi         
14:09
Fenerbahçe Kongre Üyesi Sarıoğlu evinde ölü bulundu, polis inceleme başlattı Fenerbahçe Kongre Üyesi Sarıoğlu evinde ölü bulundu, polis inceleme başlattı         
14:04
Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama         
13:36
Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış         
12:51
Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor         
12:21
Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin         
12:05
Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin         
11:53
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor 1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor         
10:31
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez         
09:58
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Dizlerindeki ağrıya dayanamayan Ajda Pekkan, ameliyat oldu Dizlerindeki ağrıya dayanamayan Ajda Pekkan, ameliyat oldu         
09:04
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 14:26:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekonomistler, enflasyon verilerini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei