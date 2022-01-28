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Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10,09 artmasını bekliyor - Son Dakika

Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10,09 artmasını bekliyor

28.01.2022 16:51

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında enflasyonun yüzde 10,09 artmasını bekliyor. Buna göre, bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

ORTALAMA YÜZDE 10,09 OLDU

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYONUN YÜZDE 48'İ AŞMASI BEKLENİYOR

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Enflasyon, Finans, Ocak, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10,09 artmasını bekliyor - Son Dakika


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