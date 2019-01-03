Ekonomistler erken TCMB Genel Kurulu için ne dedi?
2 saat önce
Merkez Bankası düzenle olarak nisan ayında yapılan Genel Kurulu'nu bu yıl 18 Ocak'ta yapacak.
Merkez Bankası
düzenle olarak nisan ayında yapılan Genel Kurulu'nu bu yıl 18 Ocak'ta yapacak. Uzmanlara göre bu Hazine'ye daha erken kaynak sağlamak üzere atılmış bir adım.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:55
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