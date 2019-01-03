Son Dakika Haberleri: Ekonomistler erken TCMB Genel Kurulu için ne dedi?

Ekonomistler erken TCMB Genel Kurulu için ne dedi?

2 saat önce

Merkez Bankası düzenle olarak nisan ayında yapılan Genel Kurulu'nu bu yıl 18 Ocak'ta yapacak.

Ekonomistler erken TCMB Genel Kurulu için ne dedi?, System.String[]
Merkez Bankası düzenle olarak nisan ayında yapılan Genel Kurulu'nu bu yıl 18 Ocak'ta yapacak. Uzmanlara göre bu Hazine'ye daha erken kaynak sağlamak üzere atılmış bir adım.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:55 

Merkez Bankası, Ekonomi
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