Ekonomistler faiz kararını değerlendirdi
1 saat önce
Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık sürpriz faiz hamlesini değerlendiren ekonomistlerin aralık toplantısı için öngörüleri karışık. Bir faiz indirimi daha bekleyen de var, bugün gerçekleşen indirimin yılın son hamlesi olduğunu düşünen de.
Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık sürpriz faiz hamlesini değerlendiren ekonomistlerin aralık toplantısı için öngörüleri karışık. Bir faiz indirimi daha bekleyen de var, bugün gerçekleşen indirimin yılın son hamlesi olduğunu düşünen de.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:59
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