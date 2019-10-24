Son Dakika Haberleri: Ekonomistler faiz kararını değerlendirdi
Son Dakika Ekonomi Ekonomistler faiz kararını değerlendirdi

Ekonomistler faiz kararını değerlendirdi

1 saat önce

Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık sürpriz faiz hamlesini değerlendiren ekonomistlerin aralık toplantısı için öngörüleri karışık. Bir faiz indirimi daha bekleyen de var, bugün gerçekleşen indirimin yılın son hamlesi olduğunu düşünen de.

Ekonomistler faiz kararını değerlendirdi, System.String[]

Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık sürpriz faiz hamlesini değerlendiren ekonomistlerin aralık toplantısı için öngörüleri karışık. Bir faiz indirimi daha bekleyen de var, bugün gerçekleşen indirimin yılın son hamlesi olduğunu düşünen de.

Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:59 
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