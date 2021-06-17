Üye Girişi
Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi Açıklaması

17.06.2021 15:55
Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tuttuğu karar metninde, para politikası duruşuna ilişkin mesaja "sıkı" ve "kararlıkla" ifadelerinin eklendiğine işaret ederek, faiz indirimlerine en erken 3.

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tuttuğu karar metninde, para politikası duruşuna ilişkin mesaja "sıkı" ve "kararlıkla" ifadelerinin eklendiğine işaret ederek, faiz indirimlerine en erken 3. çeyrekte başlanabileceğine ilişkin beklentilerin ötelendiğini kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19 düzeyinde bıraktı.

Karar metninde, söz konusu karara gerekçe olarak, "Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler" gösterilirken, para politikası duruşuna ilişkin "Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir." mesajı verildi.

Para politikası duruşuna ilişkin geçen ay kullanılan "mevcut duruş sürdürülecektir" ifadelerine "sıkı" ve "kararlılıkla" ibarelerinin eklenmesi ise karar metninde en öne çıkan noktalar oldu.

Öte yandan parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin gözlenmeye başladığı belirtilen karar metninde, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir." yönlendirmesi korundu.

Ekonomistler, karar metninde yapılan değişiklikler sonucu piyasada "faiz indirimlerine en erken 3. çeyrekte başlanabileceğine" ilişkin beklentilerin ötelendiğini söyledi.

"TCMB parasal duruşu sıkı görüyor, faiz indirimi beklentilerini ötelemeye çalışıyor"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, karara ilişkin değerlendirmesinde, TCMB'nin piyasa öngörüleri doğrultusunda gerçekleşen faiz kararının Türk Lirasına etkisinin nötr olduğunu ifade etti.

Karar metninde para politikasına ilişkin ana mesaj cümlesinin "Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş sürdürülecektir." olduğunu belirten Bürümcekçi, "PPK metnine 'sıkı' vurgusunun eklenmesi, faiz artırımına kapının kapalı olduğunu, buna karşılık piyasada halen korunan yakın vadede faiz indirimi yapılacağı beklentisini ötelemenin banka açısından öncelik olduğunu yansıtıyor. Ancak koşullarda en ufak bir gevşeme olduğunda bankanın parasal gevşemeye yöneleceği beklentisini ortadan kaldırmak kolay olmayacaktır. Nitekim, TCMB'nin son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde üç ay içinde 0,5 puan, altı ay içinde 2,5 puan ve on iki ay içinde 5,0 puan düzeyinde faiz indirimi beklendiği yansımıştır." değerlendirmelerinde bulundu.

Bürümcekçi, TCMB'nin karar metninde yer alan ekonomiye ilişkin değerlendirmelerine değinerek, iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiği, hizmetler ve turizm sektörlerinin aşılamadaki hızlanmaya bağlı olarak canlanmasının beklendiği, enflasyon açısından da krediler ve iç talep yavaşlamasının önemine dikkati çekildiğini bildirdi.

Merkez Bankasının parasal duruşu sıkı gördüğünü, faiz indirimi beklentilerini ötelemeye çalıştığını aktaran Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Mevcut faiz oranı ile gerçekleşen enflasyona göre hesaplanan politika reel faizi yüzde 2,1'e yükselmişken, beklenen enflasyona göre hesaplanan reel faiz yüzde 6,1 seviyesine gerilemiş bulunuyor. Bu ise benzer gelişmekte olan ülkelerden yine de çok daha yüksek reel faiz seviyelerine işaret etse de Türkiye'nin risk primi göstergesi CDS'in gerilemesine rağmen son günlerde 385 baz puan civarında seyretmesi, bu cazibeyi azaltmakta ve yabancı yatırımcı ilgisinin düşük kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca, büyük olasılıkla ağustos sonuna kadar enflasyonun mevcut yüksek seviyelerini koruyacak olması reel faizi daha da azaltacak hamlelerin TL açısından olumsuz yansımaları olabileceğini düşündürüyor."

"Turizmdeki olumlu gelişmeler TCMB'nin elini rahatlatabilir"

Albaraka Türk Başekonomisti ve Stratejik Planlama Müdürü Dr. Ömer Emeç de, "Metnin ayrıntılarına baktığımız zaman biz bilhassa yapılan 'sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği' vurgusunu ve Nisan ayı Enflasyon Raporu'ndan tahmin patikasında öngörülen düşüş sağlanana kadar bu duruşun korunacağı yönlendirmesini önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

TCMB'nin de kendi beklenti ve analizlerine benzer şekilde iktisadi faaliyetin kuvvetli seyrini sürdürdüğüne dikkati çektiğini aktaran Emeç, turizm gibi sektörlere yönelik iyimser tahminlerin, ilerleyen dönemde söz konusu duruşun korunması konusunda TCMB'nin elini rahatlatacağını düşündüklerini söyledi.

Emeç, mevcut konjonktür, TCMB'nin karar metninde yaptığı vurgular ve Fed'in dünkü kararında gösterdiği kayda değer ton değişikliğini göz önünde bulundurarak, yıl sonu politika faizi beklentilerini yüzde 15,50'den yüzde 16,25'e yükselttiklerini dile getirdi.

"Ekimde 200 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini dikkate alıyorum"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol, de TCMB'nin karar metninde "sıkı duruşa kararlılıkla devam edeceği" mesajı verdiğini ifade etti.

Ayrıca, metinde küresel emtia fiyatlarının artmaya devam edeceği ve Fed'in tahvil alımlarını azaltma ve sonlandırma politikasına değinildiğine dikkati çeken Demirkol, "Fed'den muhtemelen 2022'de 2 faiz artışının olma ihtimalinin güçlü kaldığı bir ortamda, TCMB'nin eylül-ekim aylarına kadar sıkı para politikasına devam edeceğini öngörmekteyim." dedi.

Demirkol, ekimde mevcut koşullar göz önünde bulundurularak 200 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini dikkate aldığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Enflasyon, TCMB, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu 16:21 Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 16:12 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış HDP binasını kana bulayıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok 16:06 HDP binasını kana bulayıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bulunan balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 yaralı 16:02 Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bulunan balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 yaralı İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi 15:56 İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi 15:41 "1 ayda 20 polis intihar etti" haberlerinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Geçmiş yıllara oranla intihar oranlarında artış var
Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı 15:38 Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! Saniyeler önce ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada 14:55 Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! Saniyeler önce ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
16:23 ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz
16:21 Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu
16:07 Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu
15:58 Serinlemek için ayağını çaya sokmuştu! 9 yaşındaki talihsiz çocuk, boğularak can verdi
15:52 Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti
15:37 Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı
15:34 Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı iddia edilen Marco Silva haberine taraftarlar ateş püskürdü
14:55 Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi
14:52 Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı
14:45 Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi
ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz         
16:24
Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri dolduran taraftarlar kahroldu Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri dolduran taraftarlar kahroldu         
16:16
Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu         
16:07
İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu         
16:04
Serinlemek için ayağını çaya sokmuştu! 9 yaşındaki talihsiz çocuk, boğularak can verdi Serinlemek için ayağını çaya sokmuştu! 9 yaşındaki talihsiz çocuk, boğularak can verdi         
15:59
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi         
14:56
Seda Sayan geri adım attı! Önce Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi         
14:46
Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu         
14:30
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı         
14:22
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil         
13:33
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 16:28:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement