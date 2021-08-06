Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını düşünüyor - Son Dakika

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AA Finans'ın 12 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyor.

YIL SONU BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Temmuz ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 17,50 oldu.