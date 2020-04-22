Ekonomistler, Merkez Bankasının faiz kararını video konferansla AA'ya değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekonomistler, Merkez Bankasının faiz kararını video konferansla AA'ya değerlendirdi - Son Dakika

Ekonomistler, Merkez Bankasının faiz kararını video konferansla AA'ya değerlendirdi

18 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üst üste sekiz toplantıda toplamda 1.525 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 24'ten yüzde 8,75'e çekerken, ekonomistler, Merkez Bankasının önceliği reel sektörün borçlanma maliyetine, sağlıklı nakit akışına ve ekonomik aktiviteye verdiğini söylüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üst üste sekiz toplantıda toplamda 1.525 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 24'ten yüzde 8,75'e çekerken, ekonomistler, Merkez Bankasının önceliği reel sektörün borçlanma maliyetine, sağlıklı nakit akışına ve ekonomik aktiviteye verdiğini söylüyor.

TCMB, bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizinde en yüksek piyasa beklentisi paralelinde 100 baz puanlık indirime gitti. Geçen yılın temmuz ayından bu yana politika faizi üst üste sekiz toplantıda düşürülerek toplamda 1.525 baz puan aşağı çekildi. Politika faizi söz konusu dönemde yüzde 24'ten yüzde 8,75'e indirildi.

Ekonomistler, video konferans yöntemiyle AA muhabirinin TCMB'nin faiz kararına ve gelecek dönem para politikasına ilişkin sorularını cevapladı.

"Merkez Bankası şu anda daha çok ekonomik aktiviteye destek vermek istiyor"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, karar öncesi gerçekleştirilen anketlerde faiz indirimine ilişkin medyan beklentinin 50 baz puan, en yüksek beklentinin 100 baz puan olduğunu, böylece TCMB'nin faiz indiriminin beklentilerin üst sınırında gerçekleştiğini söyledi.

Kürese piyasalarda petrol fiyatlarının bir kademe daha gevşemesi ve son günlerde tahvil piyasasını etkileyen adımların atılmasının böyle bir indirimi düşündürdüğünü belirten Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın "parasal duruş, ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir" şeklindeki mesaj cümlesini tekrarladığını ve yıl sonu tahmini üzerindeki riskleri aşağı yönde gördüğünü vurguladığını ifade etti.

Bürümcekçi, bankanın enflasyon trendinde ve gelecek enflasyon beklentilerinde gözlenebilecek iyileşmeleri politika faizine yansıtmaya devam edeceği sinyalini verdiğini dile getirdi.

Bu ay sonunda yayınlanacak Enflasyon Raporu'nda önceki yıl sonu tahmini olan yüzde 8,2'nin aşağı yönde revize edilme olasılığının da arttığına işaret eden Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası enflasyon tahminini aşağı revize edebileceği sinyalini verdi ve yeni indirimler için kapıyı açık bıraktı. Tabii indirimlerin ne boyutta olacağını bilemiyoruz. Reel faiz anlamında negatif bölgeye geçtik. Dünyada böyle koşullar olmasaydı Merkez Bankası negatif bölgeye geçebilir miydi? Bence zor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının adımları bu işi kolaylaştırdı. Diğer gelişmekte olan ülkelerde de faiz indirimlerini görüyoruz. Piyasa bunu kaldırabilir gibi gözüküyor. Merkez Bankası şu anda daha çok ekonomik aktiviteye destek vermek istiyor. Bunu da kredi kanallarını açık tutarak yapıyor."

Haluk Bürümcekçi, gelecek dönemde enflasyondaki iyileşmeye göre 100 baz puanlık daha indiriminin olabileceğini ve bunun birkaç toplantıya yayılarak yapılabileceğini sözlerine ekledi.

"Önümüzdeki toplantıda 100 baz puan indirim olabilir"

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül de beklediği gibi TCMB'nin 100 baz puanlık indirime gittiğini söyledi.

Merkez Bankasının önceliği sağlıklı nakit akışına ve ekonomik aktiviteye verdiğinin altını çizen Şengül, bankanın finansal istikrar söyleminden salgın öncesinde döviz kuru oynaklığının, şimdi ise şirketlerin sağlıklı nakit akışının anlaşıldığını ifade etti.

Şengül, gelecek dönemde Merkez Bankasının önceliğinin enflasyon, kur oynaklığı olmadığını, bunu da Açık Piyasa İşlemleri (APİ) ve tahvil alımları adımlarıyla gösterdiğini dile getirdi.

Spinn Danışmanlık olarak yıl sonu enflasyon beklentilerini çift haneden tek haneye revize ettiklerini belirten Şengül, "Merkez Bankasının hem faiz hem de piyasaya sürülen likidite olarak genişlemeci para politikasına tam gaz devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde sağlık açısından geriye dönüş görmezsek Merkez Bankasının mayıs toplantısında 100 baz puanlık bir indirim yapabileceğini düşünüyorum. Yılın ikinci yarısında ise faiz indiriminde daha ölçülü davranacağını ya da duracağını tahmin ediyorum. Çok ciddi likidite genişlemesi ile baş başayız. Sonrasında enflasyonla mücadele yeniden birinci öncelik haline gelecek. Tam gaz Merkez Bankası likidite koşullarını gevşetmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Şengül, TCMB ile gelişmiş ülke merkez bankalarının attığı adımlara bakılınca ciddi benzerliklerin görüldüğünü, tek farkın diğer ülke merkez bankalarının özel sektör tahvil (ÖST) alımı yaptığını Merkez Bankasının ise ÖST alımı yapmadığını dile getirdi.

"Bekle-gör' politikasına geçtik"

Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer ise Merkez Bankasının ilk defa bir enflasyon ya da büyüme kaygısından öte reel sektörün borçlanma maliyetleri nedeniyle faiz indirimine gittiğini söyledi.

Bu anlamda şu anki konjonktüre bağlı olarak yerinde alınmış bir karar olduğunu belirten Sözer, "Ancak bankanın burada almış olduğu bir risk var. Eğer virüs sonrasındaki finansal koşullardaki sıkılık ve genel anlamdaki buhran ortadan kalktığında bu aldığımız kararları enflasyona ve makroekonomik dengesizliklere yol açmayacak şekilde tekrar gereken adımları atabileceksek bugün Merkez Bankasının çok yararlı bir karar aldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Kaygıların biraz daha orta vadeye kaydığını düşünüyorum. Yılın ilk yarısı için TL varlıklar adına hem TCMB'nin hem kamu otoritesinin kendi içinde oldukça tutarlı ve birbiriyle uyumlu tedbirler aldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sözer, alınan tedbirlerle birlikte küresel salgın sonrasında Türkiye'nin bu dönemi en az hasarla atlatan ülkelerin başında geleceğini dile getirdi.

Gelecek dönem faiz politikasına ilişkin olarak Sözer, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Merkez Bankasının faiz indiriminde bu kararla birlikte son adımını attığını düşünüyorum. Bundan sonraki adımları faiz indirimleri yerine faiz dışı araçları gevşeterek ve daha fazla likidite enjekte ederek yapsak daha yararlı olur. Merkez Bankasının reeskont penceresiyle reel sektöre finansman imkanı söz konusu. Yüzde 8,75'lik politika faizi orta ve uzun vadede Türk ekonomisinin genel makroekonomik denklemini sağlama konusunda makul gibi duruyor. Uzunca bir süre 'bekle-gör' politikasına geçtiğimizi düşünüyorum. Diğer ülke merkez bankaları ile TCMB'nin attığı adımlarda benzerlik var. Hatta TCMB'nin daha proaktif davrandığını düşünüyorum. İkinci çeyrekte normal olarak bir daralma döneminden geçiyoruz. Nisan ayının ikinci yarısından itibaren gelen veriler sokağa çıkma kısıntısına rağmen ekonomik aktivitede bir toparlanmaya işaret ediyor. Yıl genelinde ekonomide bir daralma beklentisi içinde değilim. Genel konsensüs ekonomik daralmaya dönse de Türkiye, 2020'de nadir büyüyen ülkelerden biri olarak hem jeopolitik konumu hem de ilave adımlar atarak ekonomik dayanıklılığı göstererek pozitif tarafta yer alacaktır."

"Faizde dip noktalar olabilir"

Econs Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk, Merkez Bankasının piyasayı rahatlatma anlamında elinden gelen tüm imkanları seferber ettiğini söyledi. Bunun yan etkilerinin yaşandığını ifade eden Yükseltürk, gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de dolar/TL kurunun yukarı yönlü hareket ettiğini ve reel efektif döviz kurunun hızla aşağı doğru geldiğini belirtti.

TCMB'nin faiz kararının piyasayı rahatlatması açısından olumlu olduğunun altını çizen Yükseltürk, yabancı sermaye tarafında ise bir miktar olumsuz olduğunu dile getirdi.

Yükseltürk, sosyal sınırlamaların ortadan kalmasıyla ekonomide atılan adımların etkilerinin daha net görülebileceğini ifade ederek, "Şu anda piyasada krediler tarafında kamu bankaları dışında özel bankalarda hala istek göremiyoruz. Kamu bankaları bir şeyler yapmaya çalışıyor, onların imkanları sınırlı. Merkez Bankası ağırlıklı o tarafı desteklemeye çalışıyor." dedi.

Politika faizinin yüzde 8,75'e gelmesiyle birlikte son noktaya ulaşıldığını tahmin eden Yükseltürk, "Petroldeki düşüşle birlikte enflasyonda bir miktar aşağı düşüş olsa da kurdaki yükseliş enflasyondaki düşüşü bir miktar kısıtlıyor. Merkez Bankasının son adımı atarak daha çok 'bekle-gör' politikasına geçeceğini düşünüyorum. Reel faiz anlamında negatif taraftayız. TL'ye olan talep tasarruf sahipleri tarafından sanki biraz azalıyor. Eğer bu tarafta biraz daha zorlarsak, bir yerden sonra yabancı para ve altın talebi artabilir. Bu anlamda bu seviyeler dip noktalar olabilir."

Ekonomistler, Merkez Bankasının faiz kararını video konferansla AA'ya değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 08:01 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi         
19:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor         
19:49
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı         
19:04
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek         
19:01
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık         
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü         
18:25
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi         
18:12
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık         
17:57
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
17:54
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar" karikatürü         
17:54
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı         
17:51
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi         
17:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak         
17:16
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir         
17:11
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı         
17:07
350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam 350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam         
17:07
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:02
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu         
17:00
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi         
17:00
Son Dakika: İran'dan Trump'ın Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın         
16:56
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi         
16:52
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti         
16:45
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu         
16:41
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim         
16:34
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı         
16:34
Mermer ustası, ilgi artınca Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı         
16:31
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi         
16:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 20:19:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekonomistler, Merkez Bankasının faiz kararını video konferansla AA'ya değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]