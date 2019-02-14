Ekonomistler S&P'den değişim beklemiyor
1 saat önce
Standard & Poor's'un (S&P), yarın açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesinde, "B+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Standard & Poor's'un (S&P), yarın açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesinde, "B+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:45
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