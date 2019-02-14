Son Dakika Haberleri: Ekonomistler S&P'den değişim beklemiyor

Ekonomistler S&P'den değişim beklemiyor

1 saat önce

Standard & Poor's'un (S&P), yarın açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesinde, "B+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Ekonomistler S&P'den değişim beklemiyor, System.String[]
Standard & Poor's'un (S&P), yarın açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesinde, "B+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:45 

Türkiye, Ekonomi
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