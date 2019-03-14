Ekonomistler sanayi üretim verisini değerlendirdi
59 dakika önce
Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, "Özellikle yatırım eğilimini yansıtan sermaye mallarında yavaşlamanın boyutunda gözlenen durulma, ekonomide toparlanma eğiliminin başlamasıyla ilgili temkinli iyimser beklentilerimizi destekliyor" dedi.
Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, "Özellikle yatırım eğilimini yansıtan sermaye mallarında yavaşlamanın boyutunda gözlenen durulma, ekonomide toparlanma eğiliminin başlamasıyla ilgili temkinli iyimser beklentilerimizi destekliyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:05
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