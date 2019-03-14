Son Dakika Haberleri: Ekonomistler sanayi üretim verisini değerlendirdi

Ekonomistler sanayi üretim verisini değerlendirdi

59 dakika önce

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, "Özellikle yatırım eğilimini yansıtan sermaye mallarında yavaşlamanın boyutunda gözlenen durulma, ekonomide toparlanma eğiliminin başlamasıyla ilgili temkinli iyimser beklentilerimizi destekliyor" dedi.

Ekonomistler sanayi üretim verisini değerlendirdi, System.String[]
Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, "Özellikle yatırım eğilimini yansıtan sermaye mallarında yavaşlamanın boyutunda gözlenen durulma, ekonomide toparlanma eğiliminin başlamasıyla ilgili temkinli iyimser beklentilerimizi destekliyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:05 

Ekonomi
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