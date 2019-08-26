Son Dakika Haberleri: Ekonomistler Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki ani değer kaybını nasıl yorumluyor?
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Ekonomistler Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki ani değer kaybını nasıl yorumluyor?

6 dakika önce

Pazartesi sabahı Asya piyasalarının açıldığı ilk saatlerde Çin Yuan'ı ve Türk Lirası Amerikan Doları karşısında ani değer kaybı yaşadı. Ekonomi uzmanları, Türk Lirası'nda yaşanan ani değer kaybını nasıl yorumluyor?

Ekonomistler Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki ani değer kaybını nasıl yorumluyor?, System.String[]

Pazartesi sabahı Asya piyasalarının açıldığı ilk saatlerde Çin Yuan'ı ve Türk Lirası Amerikan Doları karşısında ani değer kaybı yaşadı.


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında artan gerilimin ardından Çin Yuan'ı, ABD Doları karşısında son 11 yılın en düşük seviyesini görürken Türk Lirası gece saatlerinde yüzde 15 değer kaybetti. TL/ Dolar kuru bu sürede 5.75'ten 6.38'e yükseldi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:45 
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