Ekonomistler Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki ani değer kaybını nasıl yorumluyor?

Pazartesi sabahı Asya piyasalarının açıldığı ilk saatlerde Çin Yuan'ı ve Türk Lirası Amerikan Doları karşısında ani değer kaybı yaşadı.



Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında artan gerilimin ardından Çin Yuan'ı, ABD Doları karşısında son 11 yılın en düşük seviyesini görürken Türk Lirası gece saatlerinde yüzde 15 değer kaybetti. TL/ Dolar kuru bu sürede 5.75'ten 6.38'e yükseldi.