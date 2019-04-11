Ekonomistlerden değerlendirme

Son 12 aylık cari açık şubatta 17 milyar dolarla 9 yılın en düşük seviyesine gerilerken, ekonomistler söz konusu açıkta düşüşün süreceğini tahmin ediyor.

Son 12 aylık cari açık şubatta 17 milyar dolarla 9 yılın en düşük seviyesine gerilerken, ekonomistler söz konusu açıkta düşüşün süreceğini tahmin ediyor.

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