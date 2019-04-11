Son Dakika Haberleri: Ekonomistlerden değerlendirme

Ekonomistlerden değerlendirme

1 saat önce

Son 12 aylık cari açık şubatta 17 milyar dolarla 9 yılın en düşük seviyesine gerilerken, ekonomistler söz konusu açıkta düşüşün süreceğini tahmin ediyor.

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Son 12 aylık cari açık şubatta 17 milyar dolarla 9 yılın en düşük seviyesine gerilerken, ekonomistler söz konusu açıkta düşüşün süreceğini tahmin ediyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:59 
Ekonomi
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