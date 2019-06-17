Ekonomistlere göre 'arka kapıdan faiz indirimi'
15 dakika önce
TCMB, piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılmasına karar verdi.
TCMB
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:48
, piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılmasına karar verdi. Likidite imkanına uygulanacak faiz oranı, Merkez Bankası
politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecek.
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