Son Dakika Haberleri: Ekonomistlere göre 'arka kapıdan faiz indirimi'
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Ekonomistlere göre 'arka kapıdan faiz indirimi'

15 dakika önce

TCMB, piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılmasına karar verdi.

Ekonomistlere göre 'arka kapıdan faiz indirimi', System.String[]
TCMB, piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılmasına karar verdi. Likidite imkanına uygulanacak faiz oranı, Merkez Bankası politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:48 
Merkez Bankası
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