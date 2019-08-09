Ekonomistlere göre ticaret gerginlikleri "ticaret savaşı"na dönüştü
1 saat önce
Pek çok ekonomist, ABD ve Çin arasındaki "ticaret gerginlikleri"nin, bir "ticaret savaşı"na dönüştüğünü düşünüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:44 Kaynak: DHA
– Pek çok ekonomist, ABD ve Çin arasındaki "ticaret gerginlikleri"nin, bir "ticaret savaşı"na dönüştüğünü düşünüyor. Wall Street
Journal'ın görüştüğü ekonomistlerin yüzde 87'si, ABD Başkanı Donald Trump
'ın Çin'den gelen ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurması üzerine, iki ülke arasındaki ticaret gerginliklerinin bir ticaret savaşı olarak tanımlanması gerektiğini belirttiler.
Yükselen gerilimlere karşın iki ülkeden delegeler, Eylül
ayından Washington
'da bir kez daha bir araya gelecekler.
- İstanbul
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