Son Dakika Haberleri: Ekonomistlere göre ticaret gerginlikleri "ticaret savaşı"na dönüştü
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Ekonomistlere göre ticaret gerginlikleri "ticaret savaşı"na dönüştü

1 saat önce

Pek çok ekonomist, ABD ve Çin arasındaki "ticaret gerginlikleri"nin, bir "ticaret savaşı"na dönüştüğünü düşünüyor.

Ekonomistlere göre ticaret gerginlikleri
– Pek çok ekonomist, ABD ve Çin arasındaki "ticaret gerginlikleri"nin, bir "ticaret savaşı"na dönüştüğünü düşünüyor.
Wall Street Journal'ın görüştüğü ekonomistlerin yüzde 87'si, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den gelen ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurması üzerine, iki ülke arasındaki ticaret gerginliklerinin bir ticaret savaşı olarak tanımlanması gerektiğini belirttiler.
Yükselen gerilimlere karşın iki ülkeden delegeler, Eylül ayından Washington'da bir kez daha bir araya gelecekler.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:44 Kaynak: DHA
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