Ekonomiye 20 milyon katkı verecek Taşköprü Hasanlı göleti çalışmaları başladı - Son Dakika

Ekonomiye 20 milyon katkı verecek Taşköprü Hasanlı göleti çalışmaları başladı

03.01.2021 13:48
Ekonomiye 20 milyon katkı verecek Taşköprü Hasanlı göleti çalışmaları başladı, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine yapılacak olan Hasanlı göletinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalar başlatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine yapılacak olan Hasanlı göletinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalar başlatıldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 10 bin 630 dekar tarım arazisi sulanırken, ekonomiye ise 20 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu'da Taşköprü ilçesinde Hasanlı göletinde çalışmalar başlatıldı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması hedefleniyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Kastamonu il ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır" dedi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Taşköprü Hasanlı Barajı sulaması inşaatında çalışmalara başlanılmıştır. Projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte toplamda 10 bin 630 dekar tarım alanı sulamaya açılacak. Projenin şu anda yüzde 17'lik kısmı tamamlanmış olup, 55 kilometrelik sulama ve içme suyu isale hattının 7 kilometrelik kısmına HDPE boru döşenmiştir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 20 milyon Türk lirası katkı sağlanacaktır" diye konuştu. - KASTAMONU

Ekonomiye 20 milyon katkı verecek Taşköprü Hasanlı göleti çalışmaları başladı
Ekonomiye 20 milyon katkı verecek Taşköprü Hasanlı göleti çalışmaları başladı
Ekonomiye 20 milyon katkı verecek Taşköprü Hasanlı göleti çalışmaları başladı
Ekonomiye 20 milyon katkı verecek Taşköprü Hasanlı göleti çalışmaları başladı
Ekonomiye 20 milyon katkı verecek Taşköprü Hasanlı göleti çalışmaları başladı

Devlet Su İşleri, Kastamonu, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ekonomiye 20 milyon katkı verecek Taşköprü Hasanlı göleti çalışmaları başladı - Son Dakika Ekonomi


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