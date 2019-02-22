Ekonomiye cemre düştü
1 saat önce
VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, ekonomiden aldıkları sinyallerin 'türbülans'tan çıkıldığını gösterdiğini de ifade etti.
VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, ekonomiden aldıkları sinyallerin 'türbülans'tan çıkıldığını gösterdiğini de ifade etti. (Ece CEYHUN)
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:05
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