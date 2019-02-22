Son Dakika Haberleri: Ekonomiye cemre düştü

Ekonomiye cemre düştü

1 saat önce

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, ekonomiden aldıkları sinyallerin 'türbülans'tan çıkıldığını gösterdiğini de ifade etti.

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VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, ekonomiden aldıkları sinyallerin 'türbülans'tan çıkıldığını gösterdiğini de ifade etti. (Ece CEYHUN)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:05 

Ekonomi
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