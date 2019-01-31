Ekonomiye Fayda Doğaya Nefes

Yeni mevzuat değişikliği hakkında konuşan İstanbul Barosu Avukatı Baran Usanmaz, ''Terk edilmiş gemilerle ilgili, denizlerdeki seyir, doğal hayat, can ve mal güvenliği açısından risklerin azaltılmasının hedeflendiğini belirterek, bu gemilerin Türk tesislerinde ve çevre iş sağlığı güvenliği mevzuatları kapsamında geri dönüşümleri yapılarak, ekonomiye tekrar kazandırılması çok önemli bir husus" dedi.

Limanlar Kanunu'nda yapılan değişiklikle, limanlardaki terk edilmiş atıl gemilerin kısa süre içerisinde bulundukları bölgeden onarılarak ya da mevcut hali izin veriyorsa çekilerek kaldırılması ve hurda olarak ekonomiye kazandırılmasının yolu açıldı.

Avukat Baran Usanmaz ''Özellikle Istanbu liman sahalarında bulunan ve hayalet olarak adlandırılan birçok yabancı bayraklı geminin, icraen veya doğrudan ilgili kurum müdahelesiyle satış prosedürleri gerçekleştirilerek, geri dönüşüm bölgesinde söküm işlemlerinin yapılacağını ve bu kapsamda hurda gemilerin tekrar ekonomiye kazandırılacağını belirtti''

Çeşitli sahil ve körfez bölgelerinde terk edilmiş bir durumda yarı batık ya da karaya oturmuş bir halde bulunan gemiler için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Limanlar Kanunun 7. Maddesi'nde yapılan değişiklik ile birlikte, bu tür gemilere yönelik müdahelelerin daha sağlıklı ve hızlı tesis edilebilmesi amacıyla Liman Başkanlıkları'nın yetkileri artırıldı. Liman Başkanlıkları yabancı bayraklı gemilerde, geminin sicile kayıtlı olduğu devletin ilgili makamları nezdinde, geminin sahibi sıfatını taşıyan donatanına, söz konusu geminin bulunduğu yerden kaldırılması için uyarı yapacaktır. 45 günlük bir süre zarfından sonra gemi sahibinin gemiyi bulunduğu limandan veya alandan kaldırmaya imtina etmesi halinde ise geminin satış işlemleri kurulacak komisyon marifetiyle yapıldıktan sonra, gemi Türk bayraklı ise; Donatana uyarı yapılacak, adresleri bilinmiyor ise; Tirajı yüz bin üzerinde olan bir gazetede ilan edilerek, hala imtina edilmesi durumunda aynı yöntemle satış işlemleri başlatılacaktır.