Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı

20.03.2021 10:59
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren

Mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeleri içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" bugünkü...

Mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeleri içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Seyhan Nehri'nde 1949 ile 1951 yıllarında yaşanan taşkınlar nedeniyle binalarını boşaltmak durumunda kalanlara, üzerinde bina yapmak üzere DSİ tarafından tahsis edilen arazilerin mülkiyetinin rayiç bedeli üzerinden doğrudan satışını yapmaya arazi maliki idare yetkili olacak.

Doğrudan satış talep eden kişiler, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından 6 ay içinde valiliğe müracaat edecek. Müracaat süresinin sonunda tüm başvuranların hak sahipliği, ilgili valilik bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek ve hak sahiplik durumları tespit edilecek. Tespit sonuçları başvuranlara tebliğ edilecek.

15 Mart 2020'den sonra ihalesi yapılmış ancak uygulama sözleşmesi imzalanmamış yap-işlet-devret projelerine ilişkin özel bütçeli kuruluşun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da borç üstlenim anlaşmasında taraf olabilecek.

Akşehir Gölü'nün Konya Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde yer alan kıyı kesiminde, 1970'li yıllardan itibaren yapılan kadastro çalışmalarıyla şahıslara ait mülkiyetler ile kadastro harici bırakılmasına karar verilen yerlere ilişkin düzenleme yapılacak. Bu kapsamda, 4 Ocak 2019 tarihli kıyı kenar çizgisi dikkate alınarak söz konusu taşınmaz maliklerinin mülkiyet sorunları çözümlenecek.

Mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinde yer alan ilgili ödeneklerin, evrensel hizmet ödemelerinin yapılabilmesini teminen yıl içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bütçesine aktarılabilmesine imkan sağlanacak.

Bu kapsamda, uluslararası örneklere uygun şekilde, evrensel hizmet yükümlüsünün belirlenmesine yönelik yöntemlerin çeşitlendirilmesi, evrensel hizmet yükümlüsünün birden fazla işletmeci arasından belirlendiği hallerde net maliyet hesabına esas teşkil edecek yöntemin tanımlanması, evrensel hizmet yükümlülerine evrensel hizmet işine ilişkin bedelin yüzde 30'una kadar avans ödenebilmesi ve ortalama 18 ayı bulan ödeme periyotlarının kısaltabilmesine imkan tanınması amaçlanıyor.

Ayrıca evrensel hizmet kapsamında yürütülecek projelerde, zorunlu hallerde altyapı kurulumu gerektiren işlerde evrensel hizmet yükümlüsü olma şartı aranmayabilecek.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nda yapılan değişiklikle, "hayvan sağlığı, hayvan refahı ve zootekni ile ilgili yaptırımlar" yeniden düzenleniyor.

Düzenlemeyle, işletme başına uygulanan idari para cezalarının hayvan başına uygulanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen esaslara uygun olarak hayvanlarını tanımlatmayan, hayvanlarını kayıt altına aldırmayan ve gerekli bildirimlerde bulunmayan hayvan sahiplerine, sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına 50 lira, koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başına 5 lira, diğer hayvan türleri için hayvan başına 50 lira, işletmelerini kayıt altına aldırmayan ve kayıt tutmayan hayvan sahiplerine ise işletme başına 200 lira idari para cezası verilecek.

Tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçiler, nakil sırasında yakalanmaları halinde gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar hariç olmak üzere tüm masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilecek ve sahibine teslim edilecek.

Tanımlattırılmamış gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar nakil esnasında yakalanmaları durumunda kestirilmeyecek, sahibinin bilgisi dahilinde karantina altına alınacak. Karantinayla ilgili konular, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek.

TCDD'nin bazı yatırımlarının finansmanının, işletme bütçesinde yer alan finansman açıklarının ve TCDD Taşımacılık AŞ'ye yapılan sermaye transferi nedeniyle doğan açıklarının sermayesine mahsuben Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmesi süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak. Bu süreyi 10 yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmelerine yönelik düzenleme yapılacak. Bu kapsamda kanuna "alan kılavuzu" tanımı eklenecek.

Alan kılavuzu, "Tarihi Alan Başkanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre başkanlıkça düzenlenen kurs ve sınav sonucunda başarılı olan ve yetkilendirilen, ziyaretçilere Tarihi Alan ve Çanakkale Savaşları ile ilgili bilgi veren kişi"yi ifade edecek.

Tebliğ, Seyhan, Gazete, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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