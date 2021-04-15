Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda - Son Dakika

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

15.04.2021 18:09
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda, System.String[]

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, "Salgın yakın zamanda bitecek gibi görünmüyor.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, "Salgın yakın zamanda bitecek gibi görünmüyor. Bu nedenle Kısa Çalışma Ödeneği, salgının bittiği ilan edilinceye kadar sürmesi gerekir." dedi

TBMM Genel Kurulu'nda, Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, ihtiyaç sahiplerine patates dağıtılmasıyla ilgili hükümetin tutumunu eleştirerek, olayın şova dönüştürüldüğünü, vatandaşların patatese ihtiyaç duyacak hale getirildiğini ileri sürdü.

Girgin, "Bir tarafta saray ve mahiyetine sefahat, bir yanda tüm ülkede sefalet. Halk usandı ama saray utanmadı. Bir yanda pazar artıklarını toplayarak geçinmeye çalışan halk, bir yanda da 17 milyonluk makam araçlarına binenler. Bir yanda pandemi nedeniyle dükkanını kapattığınız esnaf, bir yanda lebalep kongreler yapan iktidar. Bir yanda 10 milyonu geçen işsizler ordusu, diğer yanda 3-5 yerden maaş alan yandaşlar." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, salgının yakın zamanda bitecek gibi görünmediğini bu nedenle de Kısa Çalışma Ödeneğinin, salgının bittiği ilan edilinceye kadar sürmesi gerektiğini kaydetti.

Beyaz, ücretsiz izne çıkarılan insanların açlık, sefalet ve yoksulluğa mahkum edildiğini, hükümetin ne esnafın ne de vatandaşın yanında durduğunu öne sürdü.

Son günlerde muhalefetin baskı altına alınmak istendiğine şahit olduklarını iddia eden Beyaz, "Türkiye giderek AK Parti'nin siyasal maçlarına hizmet eden bir parti devlet çehresine bürünüyor. Bunu kabul edemeyiz. '128 milyar dolar nerede' diye sormak niye suç? Bu ülkenin Merkez Bankası rezervlerinin nasıl kullanıldığını, nereye harcandığını, bu dolarları düşük kurdan kimlerin aldığını sormayacak mıyız?" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, pandemi şartlarında yiyecek, içecek, turizm, hizmet, yurt, kırtasiye ve servis gibi birçok sektörün çok acil ihtiyaçlar haline geldiğini belirtti.

Teklifin geçim zorluğu çeken on milyonlarca yurttaşa, esnafa, çiftçiye bir çözüm getirmediğini iddia eden Özdemir, "Son bir yılda iş bulma umudunu yitiren 1,5 milyon vatandaşımızın, özellikle genç işsizlerin işsizlik sorununu çözecek ne bir çözüm ne de bir öneri var bu kanun teklifinde. Öneri olmadığı gibi işsizlere destek olması gereken İşsizlik Fonu da amacı dışında kullanılmaya devam ediliyor. Asgari ücret 2 bin 825 lira, açlık sınırı 2 bin 736 lira, yoksulluk sınırı 8 bin 912 lira olduğu ülkemizde yiyecek ve içecek sektörü çalışanlarına sadece bin 500 lira reva görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ise AK Parti'nin iktidara geldiğinde doların 1.41 lira olduğunu şimdi ise 8 lirayı aştığını belirtti. Özgüneş, "Bugün Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 13.4'e, kayıt dışı çalışmaların oranı yüzde 27.4'e, genç nüfusun işsizlik oranı ise yüzde 27'ye çıkmış durumda. Her gün yaklaşık 500 kişi işten çıkarılıyor." dedi.

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Kaynak: AA

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