Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlandı.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerinde milletvekilleri söz aldı.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, teklifte getirilen düzenlemelerin etki analizinin yapılıp yapılmadığını sorarak, "Geçen üç yıllık süre içerisinde, özellikle olağanüstü halin üç yıl uzatılmasından nasıl bir sonuç alındı da üç yıl daha uzatılmak isteniyor? Bunun gerekçesini göremedim." dedi.

Teklifin 12, 19 ve 22'nci maddelerindeki düzenlemelerle, "yasa yoluyla, Anayasa dışı, örtülü OHAL'in üç yıl daha uzatılması"nın önerildiğini savunan Kaboğlu, "Bu üç maddenin gerekçesindeki ortak ifade ise terörle mücadelenin etkin bir biçimde sürdürülmesi. Böyle bir gerekçe, genel siyasal hamaset söyleminin ötesine geçemiyor." diye konuştu.

Kaboğlu, söz konusu maddelerin üç yıllık uygulamasının sonuçlarına ilişkin de hiçbir veriye rastlanılmadığını öne sürerek, "Bu süre uzatımı öngören maddeleri, OHAL döneminde mevzuatımıza giren ve hala yürürlükte olan kurallar ve kurumlarla birlikte değerlendirmek gerekir." ifadelerini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da OHAL rejiminin üç yıl daha devam ettirilmek istendiğini iddia ederek, "Şu anda bir OHAL rejiminde yaşıyoruz ve bu OHAL rejiminin sürmesi hem huzurumuzu hem refahımızı yok ediyor. Demokrasi krizi ekonomik krizi yaratmıştır." değerlendirmesini yaptı.

"Vatandaşların talepleri değerlendirilerek hazırlandı"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifin, yürütmenin ihtiyaçları, vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri değerlendirilerek hazırlandığını belirtti.

Karşılıksız çek uygulaması nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya kalan vatandaşlardan çok fazla talep geldiğini dile getiren Kalaycı, teklifte buna ilişkin düzenlemenin de bulunduğunu anımsattı.

Tütün ticareti yapanlarla ilgili, özellikle Adıyaman, Malatya'daki tütün üreticisi çiftçinin hapis cezasıyla karşı karşıya kalma durumunun bulunduğunu anımsatan Kalaycı, teklifte bunun da düzenlendiğini anlattı.

Kalaycı, terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla gözaltı süresi, TMSF'nin kayyum ataması ve memuriyetten çıkarmaya ilişkin süre uzatımlarıyla ilgili maddelerin çok tartışıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminden bu tarafa, halen kripto tespitleri var, her gün FETÖ'cülerle ilgili yakalamaları, gözaltıları görüyoruz; yurt dışından güvenlik birimlerimizin, istihbarat birimlerimizin yakalayıp getirdiklerini görüyoruz. Halen ihtiyaç var. Bu anlamda da bir düzenleme yapılıyor. Gerek PKK gerek FETÖ belasından Türkiye'nin tümüyle kurtulması lazım. Getirilen düzenlemeler bu kapsamda, bunu sağlamaya yöneliktir."

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, tekliflerin uzun ömürlü hazırlanmadığını, bir süre önce kanunlaştırılan düzenlemelerin şimdi yeniden ele alındığını savundu.

Yılmaz, "Bu yasa teklifinde öngörülen düzenlemeler çerçevesinde verilen süreler yine yetmeyecek ve bu düzenlemenin sürelerinin uzatılması tekrar önümüze gelecek. Ekonomi bir büyüme patikası üzerine oturmadan, gelir üretemeden, nakit akışları güçlendirilmeden, şirketlerin, kişilerin cebine, cüzdanına, kasalarına para girmeden bu verilen sürelerin uygulanması mümkün değil, bunlar tekrar gelecek. Dolayısıyla biz sebepleri değil sonuçları tartışıyoruz, bu sonuçları tartışmaya da devam edeceğiz." dedi.

-"İmza sahibi milletvekillerine haksızlık edilmemeli"

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, teklifin hazırlanmasında çok büyük bir emeğin ortaya konulduğunu belirterek, imza sahibi milletvekillerine haksızlık edilmemesini istedi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, teklifte tali komisyonları ilgilendiren maddelerin bulunduğunu, mutlaka onların da görüşlerinin alınması gerektiğini dile getirdi.

"Adalet Komisyonunu ilgilendiren bir meseleyi burada kim tartışacak?" diye soran Sındır, Plan ve Bütçe Komisyonuna torba tekliflerin verilerek, bu komisyonun "joker" gibi çalıştırıldığını öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da bir süre önce çıkarılan düzenlemelerin şimdi yeniden değiştirilmek istendiğini söyleyerek, sağlıklı yasa çalışması açısından kanun tekliflerinin etki analizlerinin yapılmasını talep etti.

Tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin maddelerine geçildi.