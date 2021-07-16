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Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

16.07.2021 23:14
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda, System.String[]

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, "Terörle etkin mücadele edebilmemiz amacıyla, 2018 yılında geçici düzenlemeyle savcılık ve adli makamlara verilmiş olan bazı istisnai yetkilerin süresinin bir yıl;

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, "Terörle etkin mücadele edebilmemiz amacıyla, 2018 yılında geçici düzenlemeyle savcılık ve adli makamlara verilmiş olan bazı istisnai yetkilerin süresinin bir yıl; terör suçları bakımından yürütülen soruşturma veya kovuşturmalarda, kayyum atanmasına karar verildiği takdirde, kayyumluk görevinin TMSF tarafından yerine getirileceğine ilişkin hükmün süresinin üç yıl; yine, terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevleriyle ilgili ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresinin bir yıl uzatılacağı bir düzenleme getiriyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelerde, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teklifin bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü ve usul tartışması açıldı.

Usul görüşmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, tutumunda bir değişikliğin olmadığını belirtti ve kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Anayasa'ya aykırılığı konusunda hiç şüphe götürmeyen, kanun yapma tekniği açısından İçtüzüğün adeta içinden geçen bir kanun teklifiyle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından aradan geçen beş yıla rağmen AK Parti iktidarının FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması noktasında herhangi bir adım atmadığını, atamadığını ifade eden Türkkan, "İYİ Parti olarak FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması konusunda, tespit edilmesi için üç kez araştırma önergesi verdik, reddettiniz. Bu hain örgütün eğitimde, yargıda, orduda, istihbarat birimlerinde yapıları tespit edildi hatta çaycısı, çorbacısı da tespit edildi de siyasi ayağı hala ortada yok." dedi.

Türkkan, kanun teklifinin amacının Türkiye'yi seçime OHAL şartları altında sokmak olduğunu savunarak, "Meclis tatile hemen girmeden önce bir oldubittiyle önümüze getirilen bu torba kanunun tek bir amacı vardır, o da Türkiye'yi seçime OHAL şartları altında sokmaktır. İktidar, olağanüstü hal şartları altında sayın Erdoğan'a güç verip seçime götürmeye çalışıyor ülkeyi." ifadesini kullandı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, terör suçlarından dolayı çok sayıda soruşturmanın yürütüldüğünü belirterek, "Soruşturma evresinde etkin pişmanlık hükümlerinin etkili olarak uygulanması, alınan ifadelerle delillerin değerlendirilmesi ve teyit edilmesi, dijital materyallerin incelenmesi için zamana ihtiyaç duyulması, bazı soruşturmalarda şüpheli sayısının fazla olması gibi hususlar dikkate alındığında üç yıldır uygulanan tedbirlerin bir süre daha uygulanmasının gerektiği anlaşılmaktadır." dedi.

15 Temmuz'da dini kisveye bürünen, hizmet ve himmet örtüsüne saklanan cemaat olgusundan cürüm ve cinayet çıkaran hain bir terör örgütünün Türkiye'yi işgale kalkıştığını vurgulayan Kalaycı şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hamdolsun ki Türk milleti istiklaline kanıyla, canıyla, imanıyla sahip çıkmıştır. Türk milleti varlığının bedelini sayısız kez ödemiştir fakat 15 Temmuz 2016'da yaşanan dehşet ve vahşet son iki asırda karşılaştığımız hiçbir hıyanete benzememektedir. Türkiye beş yıldır FETÖ'yle, kalıntılarıyla ve kripto damarıyla mücadele halindedir. Bu mücadele aynı zamanda bir beka ve onur mücadelesidir. 15 Temmuz'un sis bulutu henüz dağılmamıştır çünkü ihanet ve işgal planlarının merkez üssü hala aktiftir, kripto damar henüz kurumamıştır."

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise altı yıldır TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olduğunu belirterek, "Altı yıldır komisyonumuza torba yasalar yağıyor ama ben bu kadar kötü hazırlanmış, kötü sunulmuş, bu kadar bürokrasinin ne olduğundan haberdar olmadığı bir torba yasayı maalesef ilk kez görüyorum." dedi.

Kanun teklifinde en vahim düzenlemelerin üç maddede gizli olduğunu savunan Paylan, "Bu yasayla beş yıldır devam eden OHAL'in üç yıl daha devam etmesi öngörülüyor. Bu iktidar, bir olağanüstü hal bağımlısıdır." ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, kanun teklifiyle, 19 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapıldığını söyledi. Kanun teklifinde dünya kadar konunun bir araya geldiğini belirten Bekaroğlu, "Kooperatifler, gümrükler, kambiyo, orman, TÜİK, OHAL ne aklınıza geliyorsa bir araya gelmiş, bir torba yapılmış ve bu torbadan bir hayır umuyoruz." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, terör örgütleriyle olağan dönemde ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin mücadele edilebilmesi ve son darbe teşebbüsüne benzer bir girişimin yeniden yaşanmaması amacıyla 2018 yılında yapılmış yasal bazı düzenlemeler ile terör örgütleriyle mücadelede devlet organlarına hız ve etkinlik kazandırıldığını anımsattı.

Teklifle yine buna yönelik uygulamaların devam etmesinin sağlanmış olacağını kaydeden Yegin, "Terörle etkin mücadele edebilmemiz amacıyla, 2018 yılında geçici düzenlemeyle savcılık ve adli makamlara verilmiş olan bazı istisnai yetkilerin süresinin bir yıl; terör suçları bakımından yürütülen soruşturma veya kovuşturmalarda, kayyum atanmasına karar verildiği takdirde, kayyumluk görevinin TMSF tarafından yerine getirileceğine ilişkin hükmün süresinin üç yıl; yine, terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevleriyle ilgili ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresinin bir yıl uzatılacağı bir düzenleme getiriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanırken birinci bölümün görüşmelerine geçildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika


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