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Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2) - Son Dakika

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2)

18.07.2021 07:55
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2), System.String[]

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 1 yıl daha uzatılacak.

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 1 yıl daha uzatılacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun'a göre, Türkiye İstatistik Kurumu, "özel bütçeli diğer idareler" bölümünde yer alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili bir kamu idaresi olarak yeniden teşkilatlandırılacak. Kurum personelinin mali haklarının mevcut haliyle devamının sağlanması için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de gerekli değişiklik yapılacak.

Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, erişilebilirliğin sağlanabilmesi için gereken yükümlülüklerin, Kovid-19 salgını nedeniyle yerine getirilememesi halinde, ilk kez denetlenerek eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha önce süre verilenlere, yükümlülüklerinin maliyet ve niteliğine göre ilave süre imkanı sağlanacak. Buna göre, denetim sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için 1 yıl daha ek süre verilebilecek.

Asgari ücret desteği sürecek

Kanunla, işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek için 2016'dan 2020 sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği sürdürülecek.

2021'de de istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.

Karşılıksız çek düzenleme suçundan 30 Nisan 2021 itibarıyla mahkum olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022'ye kadar, diğer taksitleri anılan tarihten itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyetin bütün sonuçlarını ortadan kaldırma imkanı tanınacak. Ödemelerine sadık kaldıkları sürece infazları durdurulacak. Bu hüküm, 30 Nisan 2021'e kadar işlenen suçlarda yargılama aşamasında olan dosyalar hakkında da uygulanacak.

Bankalar dahil muhtelif şirketlerin çözümleme, tasfiye ve yönetimi konusunda ihtisas kurumu olması ve tasfiye sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye süreci, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yerine getirilecek.

Diğer taraftan şirketlerin tasfiyesine karar verme yetkisi ile tasfiye sürecini yürütme yetkisinin aynı kurum bünyesinde toplanmamasının, tasfiye sürecinin daha sağlıklı şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağı bekleniyor.

Tütün ticaretine yönelik düzenlemenin yürürlük tarihi ertelenecek

Düzenlemeyle, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 olacak.

Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı bulunan veya irtibatlı kişilerin sahibi veya ortağı oldukları şirketlere yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda TMSF'nin kayyım olarak atanmasına ilişkin hüküm, 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl daha uygulanacak.

Kovid-19 salgını nedeni ile gerçekleştirilemeyen kooperatif genel kurul toplantıları için kooperatiflere ilave 3 ay süre verilecek. Bu kapsamda kooperatifler, genel kurullarını 31 Ekim 2021'e kadar yapacak.

Kanunla, terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi ihtiyaç doğrultusunda 31 Temmuz 2021'den itibaren 1 yıl daha uzatılacak.

Gümrük muhafaza personeline ödül

Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevleri kapsamında yüksek hizmetleri görülenler ile olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösteren gümrük muhafaza personeli ödüllendirilecek.

Buna göre, devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından 24 katına kadar, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla para verilerek ödüllendirilebilecek. Bunlardan sözleşmeli olarak istihdam edilenlere verilecek ödül tutarı, aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek. Verilecek ödüllere ilişkin teklif ve değerlendirme işlemleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.

(Bitti)

Asgari Ücret, Terör, TBMM, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2) - Son Dakika


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