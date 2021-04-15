Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda, 'Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

MENKUL MALLAR PAZARLIK USULÜ İLE SATILABİLECEK

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifiyle; 'Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da değişikliğe gidildi. Bu kanuna tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarına, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul mallarında pazarlık usulüyle satış imkanı tanınacak. Menkul mallar, elektronik ortamda veya tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin parayla satılabilecek. Artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerden, yıllık yüzde 5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınacak. Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse; mal ikinci defa artırmaya çıkarılacak ve en çok artırana ihale edilecek. Aynı madde üzerinde AK Parti'nin verdiği değişiklik önergesi ile elektronik ortamda iki kez artırmaya çıkarılmasına rağmen satılamayan menkul mallar da pazarlık usulü ile satılabilecek.

İŞSİZLİK FONUNDAN KARŞILANACAK

Teklifle, yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde, 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılacak. Ayrıca halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarıldı. Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde 2021 Mart ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve iş veren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonundan karşılanacak. Aynı madde üzerinde AK Parti'nin verdiği değişiklik önergesi ile yiyecek ve içecek sektörüne getirilen iyileştirmelerin kapsamı genişletildi.

3 AYLIK DÖNEM, 12 AYA ÇIKARILIYOR

Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarılıyor. İş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyecek. Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.

21 BİN ÇİFTÇİNİN KREDİ BORCU YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Kabul edilen teklifle; yaklaşık 21 bin çiftçinin kredi borçları yeniden yapılandırılıyor. Çiftçilerin borçları, kanunda belirtilen yöntemle tekrardan hesaplanacak ve bu hesaplama çerçevesinde borçların vadelerinden bugüne kadar tahakkuk etmiş temerrüt faizleri silinecek. Borçlar, basit usulde yürütülecek faizle tekrardan belirlenecek. Bu kapsamda çiftçinin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan, ödemesi geçen ve takibe düşen kredileri yeniden yapılandırılacak.