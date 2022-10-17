Ekonomiye İlişkin Düzenlemeler İçeren "Torba" Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatleri arasında yer alan KYK kredilerinin faizlerinin silinmesini öngören "torba" kanun teklifi kabul edildi.

AKP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan, KYK borçlarının faizlerinin silinmesini de kapsayan 52 madden oluşan "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tamamlandı. Teklif komisyonda kabul edildi.

Teklif ile birlikte; koronavirüs salgını sürecinde maske takmayan yurttaşlara verilen cezalar silinecek. Öğrencilerin KYK kredi borçlarının faizleri silinecek; krediyi aldığı tutar kadar ödeyecek. 2000 TL ve altındaki icra borçlarının sonlandırılması amaçlanıyor.

Yenilenebilir enerjide vergi muafiyeti 25 kilovattan 50 klivata çıkarılıyor. Kur Korumalı Mevduat sisteminin süresi, 2023 yılının sonuna kadar uzatılmış oldu. İşverenlerce, iş yerinde yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı istisna kapsamında olacak.