Ekonomiye ilişkin kanun teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlandı - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, eleştirilere cevap verdi.

Ök, iktidara geldiklerinde yüzde 56 olan sosyal güvenlik sistemini kullanım oranının yüzde 99'a çıktığını söyledi.

Pandemiyle mücadelede ciddi harcamalar yapıldığına işaret eden Ök, ilaç, tıbbi malzeme, test ve benzeri şeyler için 16,8 milyar liralık bir harcama gerçekleştirildiğini aktardı.

Komisyonda dile getirilen, "Ülkeye güvensizliği, istikrarsızlığı getiren kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu" eleştirilerine Ök, "Bizim Cumhurbaşkanımız ülkeye, insanlara tam tersine güven, umut getirmiştir." diye karşılık verdi.

Ök, yapılanlar karşısında vatandaşların 19 yıldır teveccühlerini gösterdiğini belirtti.

"Kod 29" ile işten çıkarmalarla ilgili Ök, bu şekilde 2018'de işten çıkarılanların 233 bin 430, 2019'da 194 bin 524, 2020'de 176 bin 662 kişi olduğunu belirtti. Kod 29'un düzeni bozacak, gayri ahlaki şekilde sistemi bozanların işten çıkarılması anlamına geldiğini anımsatan Ök, 2020'de artış olmadığının sayısal verilerle de görüldüğünü ifade etti. Ok, "Burada yanlış bilgi olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir artış söz konusu değil." diye konuştu.

Komisyonda teklif maddelerinin görüşmelerine geçildi.