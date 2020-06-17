Ekonomiye ilişkin "torba teklif" TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Ekonomiye ilişkin "torba teklif" TBMM Genel Kurulunda

Bingöl'ün Karlıova, Yedisu ve Adaklı ilçeleri ile Erzurum'un Çat ilçesi ve çevresinde 14 Haziran'daki depremden zarar gören vatandaşların mağduriyetleri de giderilecek.

Ekonomiye ilişkin

Bingöl'ün Karlıova, Yedisu ve Adaklı ilçeleri ile Erzurum'un Çat ilçesi ve çevresinde 14 Haziran'daki depremden zarar gören vatandaşların mağduriyetleri de giderilecek.

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin "torba teklifin" birinci bölümünde yer alan maddeler üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Kanun teklifinin bu yıl meydana gelen depremlerden zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik 2'nci maddesine, verilen önergenin kabul edilmesiyle 14 Haziran'daki depremden etkilenen Bingöl ve Erzurum'a bağlı ilçeler de eklendi.

Buna göre, Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van'da bu yıl meydana gelen 3 depremde; Bingöl'ün Karlıova, Yedisu ve Adaklı ilçeleri ile Erzurum Çat'ta ise 14 Haziran'daki depremde zarar gören vatandaşların mağduriyetleri giderilecek.

Düzenlemeyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetlerince bu depremlerde tespit edilmiş yıkık, ağır veya orta hasarlı konut, ahır ve iş yerlerinden hak sahibi olan afetzedelere destek sağlanmasına imkan tanınacak.

Erzurum, Bingöl, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 08:19 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

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