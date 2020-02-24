AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, ekonomiye ilişkin "torba teklif" ile hayata geçirilecek asgari ücret desteğinden 2020 yılı için yaklaşık 7 milyon sigortalının yararlanmasının öngörüldüğünü, destek maliyetinin 6,7 milyar liraya tekabül edeceğini bildirdi.

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

Teklifin ilk imza sahibi Ök, Komisyona sunumuna, depremler nedeniyle Elazığ, Malatya ve Van Başkale'de hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek başladı.

Kanun teklifinin ilk maddesinde, doğal afetler sebebiyle ortaya çıkan vatandaş mağduriyetlerinin bir nebze de olsa giderilmesinin amaçlandığını belirten Ök, doğal afetten zarar gören bölgelerdeki mağdur tüketicilerin ödemek zorunda oldukları elektrik ve doğal gaz gibi faturalarının Cumhurbaşkanı onayıyla 1 yıla kadar ertelenmesine, bu ertelemeden kaynaklanacak gecikme zammının da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesinden karşılanmasına imkan sağlanacağını söyledi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarına (YEKA) yönelik düzenlemeyle YEKA ilan edilen ve tapu kütüğüne şerh koyulan yerlerde 3 yıllık süre içinde kamulaştırma işlemlerinin başlaması şartı getirildiğini anlatan Ök, bu sürede kamulaştırma işlemleri başlamazsa tapu idarelerine bu şerhi resen kaldırma yetkisi verildiğini, böylece vatandaş mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

AK Parti'li Ök, YEKA yarışmalarında uygulanan döviz cinsinden tavan fiyatı yerine Türk lirasına dönüleceğini bildirdi.

Kanun teklifiyle, tüketiciden gelen "yeşil enerji" talebi doğrultusunda EPDK'ye farklı tarifeler uygulama yetkisi verileceğine dikkati çeken Ök, buradan elde edilen gelirin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) içerisinde değerlendirilerek piyasanın gelişimine katkı sağlamak amacıyla kullanılacağını vurguladı.

Ök, Kimlik Bildirme Kanunu'nda yapılacak değişiklikle de işverenlerin, çalışanlarının kimlik bilgilerini elektronik ortamda bildirmelerine imkan tanınacağını söyledi.

"Kullanılan silahların çoğu ruhsatsız ve kaçak"

AK Parti'li Ök, kanun teklifiyle izinsiz silah üretim, satış ve taşımasına yönelik önemli düzenlemelerin hayata geçirileceğine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef günümüzde işlenen birçok silahlı terör eylemi, yaralama ve cinayet gibi olaylarda kullanılan silahların çoğunun ruhsatsız ve kaçak olduğunu, aynı zamanda illegal yollardan temin edildiğini görüyoruz.

2019 yılında yaşanan olaylarda kullanılan ruhsatlı silah sayısının 232, ruhsatsız silah sayısı ise 2 bin 219 olduğunu gördük. Bunun sebebini sorguladığımızda karşımıza çıkan 6 madde; ruhsatsız silahların ediniminin kolay olması, kayıt dışılığın fazla olması, cezaların caydırıcı olmaması, yasa dışı naklinin idari cezasının olmaması, fiyatlarının düşük olması ve ihraç edileceği beyan edilen silahların iç piyasaya satılmasıydı. Bu gerçeklerden yola çıkarak, teklifimiz ile caydırıcılığı olması için idari ve adli cezaları ciddi anlamda arttırıyoruz. Bazı idari suçları adli cezaya naklettiğimizi ve mevcutta herhangi bir cezai yaptırımı bulunmayan suçları da yine ceza kapsamına alıyoruz."

Ök, söz konusu silahların tanıtımının, yazılı ve görsel basın veya internet üzerinden yapılması halinde idari para cezalarının kesileceğini de belirtti.

Mağdur olan 109 gaziye kamuda istihdam imkanı

Nilgün Ök, teklifle, vatandaşların bilgisi dahilinde olmayan dernek üyelikleri nedeniyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçileceğini, bu bağlamda derneklere üye olma ve üyelikten çıkarma işlemlerinin bildiriminin zorunla hale getirilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Teklifin hayata geçmesiyle vatandaşların hangi derneğe üye oldukları ve hangi dernekten ayrıldıklarının e-devlet sistemi üzerinden takip edilebileceğini anlatan Ök, "Eğer dernek fesih edilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devrediliyor. Dolayısıyla en fazla üyeye sahip derneğin bilinmesi hem temsilci atamalarında hem de derneğin feshedilmesi durumunda çok büyük önem arz ediyor. Yapılacak düzenleme ile derneklerin üye sayısını, net olarak bilinir hale getiriyoruz." diye konuştu.

Ök, teklifin vazife ve harp malullüğü aylığı alan gazilere, çalışmaya devam etmeleri halinde genel hükümler yerine vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak en az 20 yıllık sigorta süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla aylık bağlanabileceğini dile getirdi.

Söz konusu kişiler için 7 bin 200 iş günü ve 65 yaş sınırı bulunduğunu anlatan Ök, teklifle yaş sınırının da kaldırıldığını ifade etti.

Ök, teklifin daha önceki düzenleme nedeniyle mağdur olan 109 gaziye, diledikleri takdirde kamuda istihdam imkanı da getireceğini bildirdi.

Piyasaya yaklaşık 142,86 milyar liralık yeni imkan

AK Parti'li Ök, teklifte Esnaf ve Ahilik Sandığı'nın faaliyete başlama tarihinin esnaf birliklerinden gelen talep doğrultusunda 2020 yılı sonuna kadar uzatıldığını belirtti.

Kanun teklifiyle 2020 yılı için gerekli şartları sağlayan işverenlere, çalıştırdıkları işçi başına sektör ayrımı yapılmaksızın aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacağının altını çizen Ök, "İşverenlerimizin iş gücü maliyetlerini düşürmek ve istihdamı arttırmak amacıyla uygulayacağımız asgari ücret desteğinden, 2020 yılı için yaklaşık 7 milyon sigortalının yararlanacağını öngörmekteyiz. Söz konusu desteğin maliyeti de 6,7 milyar liraya tekabül edecektir." diye konuştu.

Teklifin, bugün 34,5 milyar dolara ulaşan turizm gelirinin artırılmasını hedeflediğini vurgulayan Gök, bu amaçla bürokrasinin azaltılarak turizm yatırımlarının hızlandırılması ve sektöre ivme kazandırılması için bazı değişiklikler öngörüldüğünü dile getirdi.

Nilgün Ök, teklifle Kredi Garanti Kurumlarına aktarılacak kaynağın 25 milyar liradan 35 milyar liraya çıkarılmasının öngörüldüğünü de söyledi. 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla kefalet hacmi yaklaşık 320 milyar liraya, kredi hacminin ise 367 milyar liraya ulaştığını belirten Ök, 295 bin işletmenin sistemden faydalandığına işaret etti. Ök, "Kullandırılan kefaletin yüzde 76'sı KOBİ'lere, yüzde 24'ü ise KOBİ dışı işlemelere sağlanmıştır. Sistem kapsamında yüzde 7'lik tazmin üst limiti uygulanmakta olup güncel tazmin oranı yüzde 2,3'tür. Yüzde 7'lik tazmin üst limiti esas alınarak, söz konusu KGF kaynak destek tutarının 10 milyar lira arttırılması ile piyasaya yaklaşık 142,86 milyar liralık yeni imkan oluşacaktır." dedi.

"En büyük problemlerinden biri kira alamama"

Nilgün Ök, düzenlemeyle Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçların da katalog suçlara ekleneceğini belirterek, suça ilişkin internet sitelerinin yurt içi veya yurt dışı merkezli olmasına bakılmaksızın Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Başkanınca resen erişime kapatılmasının sağlanacağının altını çizdi.

Ök, teklifin, Vakıflar Genel Müdürlüğün en büyük problemlerinden biri olan "kira alamama" sorununa da çözüm getireceğini ifade ederek, düzenlemeyle Genel Müdürlüğün ek teminat alabilmesine, 3 aylık kirasını ödemeyen kiracıların 30 günlük ek süre sonunda halen ödeme yapılmaması halinde 15 gün içinde mülki amirlikçe tahliyesine imkan getirileceğini bildirdi.

Teklifin yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) döviz cinsinden dahil olabilmelerinin önünü açacağını belirten Ök, öte yandan Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yurt dışında yaşayan vatandaşların boşanma bildirimlerini kolaylaştırarak, her iki tarafın da başvurma şartının kaldırılacağını, böylece boşanmaların iç hukukta kesinleşeceğini kaydetti.