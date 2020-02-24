Ekonomiye ilişkin

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, yüzde 80-90 oranda malul gaziler bulunduğunu belirterek, vazife ve harp malullerine emekli aylığı bağlanmasına yönelik maddeyi olumlu bulduklarını ancak buna ilişkin şartların esnetilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti'li milletvekillerin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, sigara reklamları gibi tüm bahis ve kumar reklamlarının da tümüyle yasaklanması gerektiğini belirterek, "İddia bayilerinin önünde 12-13 yaşında çocuklar sıraya giriyor. Bunların önüne geçecek düzenlemeler yapılmalı." diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, teklifin birçok maddesine olumlu baktıklarını, ancak teknik hususlara yönelik uyarılarının dikkate alınmadığını dile getirdi.

İşsizlik rakamlarının azaltılmasına yönelik kampanyalar düzenlenmesini eleştiren Tatlıoğlu, kayıtlı çalışanların ülke nüfusunun dörtte birine tekabül ettiğini, bu kişilerin bütün ülkeye baktığını söyledi. Tatlıoğlu, " Güney Kore, Almanya'yı örnek alacaksak şu anda 16 milyon insanımızın üretim gücünden yoksunuz. İş alanlarını ve Türkiye'nin perspektifini buna göre açmamız lazım. Böyle potansiyeli olan bir ülkeyiz. İhtiyacımız olan her şeye de sahibiz. Yaşadığı coğrafyayı ve çağı anlayan siyasal anlayışla bunu harekete geçirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Şeref aylığı tutarı herkese eşit olmalı"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, vazife ve harp malullerine emekli aylığı bağlanmasına yönelik maddeyi olumlu bulduklarını ancak buna ilişkin şartların esnetilmesi gerektiğini ifade etti. Kalaycı, "Yüzde 80-90 oranda malul gazilerimiz var. Bu insanları 20 yıl çalışma yaşamında düşünün. Teklifte yer alan şartların esnetilmesi lazım." dedi.

Şehit anne ve babalarına bağlanan aylığın artırılması gerektiğini de vurgulayan Kalaycı, Kıbrıs ve Kore gazilerine bağlanan şeref aylığının, gelir durumuna göre farklılaştırılmasını eleştirerek, bunun herkese eşit tutarda ödenmesi gerektiğini söyledi.

Malul sayılmayanlara da gazilik madalyası verilmesini isteyen Kalaycı, işverenlere asgari ücret desteğinin 2020 yılı için 75 lira olarak belirlenmesine yönelik düzenlemeyi desteklediklerini kaydetti.

"Hükümetimiz yapısal reformlar yapıyor"

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, teklifte imzası bulunduğunu, bir aydan uzun süredir devam eden çalışmalara zaman zaman kendisinin de katıldığını anlattı.

Deprem kuşağındaki Türkiye'de, söz konusu afetlerin oluşturacağı mağduriyetlerin azaltılmaya çalışıldığını ifade eden Aydemir, "Hükümetimiz yapısal reformlar yapıyor. Düğmeye basar gibi 7 bölgeyi bir anda afetlerden koruyacak imkanımız yok. Türkiye'nin altyapısını yarına hazırlamaya kimsenin gücü yetmez. 1999 yılından sonra bütün hükümetler afetlere yönelik tedbirlerini alıyorlar; almaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Aydemir, teklifle deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik adım attıklarını, bu bağlamda afet mağduru vatandaşların elektrik ve doğal gaz borçlarının ertelenmesine yönelik düzenlemeye gidildiğini söyledi.

Teklifle işverene asgari ücret desteğinin devam ettirilmesinin öngörüldüğünü de anımsatan Aydemir, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan hem çalışanların hem de işverenlerin yararlandığına işaret etti.