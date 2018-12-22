Son Dakika Haberleri: Ekonomiye Kadın Eli Değdi

Ekonomiye Kadın Eli Değdi

5 saat önce

Samsun'da yaşayan kadınlar tarafından "Çorbada tuzumuz ekonomide sözümüz var" düşüncesiyle oluşturulan "Kadının El Emeği Çarşı 1919" vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

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Samsun'da yaşayan kadınlar tarafından "Çorbada tuzumuz ekonomide sözümüz var" düşüncesiyle oluşturulan "Kadının El Emeği Çarşı 1919" vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Samsun Valiliği İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu tarafından Kadının El Emeği Çarşı 1919 Sergisi Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda açıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Valiliği desteğiyle açılan çarşıda çintemani, filografi, tezhip, ahşap boyama makrome, kağıt rölyef tablo, göz nuru kanaviçeler ve çeşitli el sanatları çalışmaları yer alıyor. Vatandaşlar, 2 gündür açık olan çarşıya yoğun ilgi gösteriyor.

Çarşı hakkında bilgi veren Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birimi Sorumlusu Hicran Karadoğan Kınık, "Çarşımızın amacı kadın el emeğinin görünür hale getirilmesi ve kadın girişimciliğine destek verilmesidir. 3 günlük çarşımız Pazar akşamına kadar açık olacak. Bu çarşıda 120 kadının el emeği ürünleri vatandaşların beğenisine sunuluyor. Ekolojik oyuncaktan robotik kodlamaya kadar farklı alanlarda çalışan kadınların desteklenmesi temel amacımız. Markalaşma yolunda ilerleyen kadınların var olduğunu göstermek ve Samsun'da kadın el emeği pazarının oluşturulması için kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Çarşımız vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Samsun'da kadınlar üretim noktasında oldukça iyi noktaya geldiler. Bu organizasyonda Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu görev aldı. Kurulumuz 2011 yılından beri Samsun'da kadınların ve kız çocuklarının yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Geçen yıl da düzenlenen Amazon çarşısının çok ilgi görmesi 100. yıl kapsamında Çarşı 1919 olması yönünde görüş birliğine vardık. 2019 yılında Samsun'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı kutlanacak. Bu çarşı da 100. yıl kutlamaları kapsamında ilk faaliyetlerden birisi olması özelliğini de taşıyor" dedi.

Kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği çarşı, Pazar günü akşam saatlerine kadar misafirlerini ağırlayacak. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:14 Kaynak: İHA

Samsun, Ekonomi
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