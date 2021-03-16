'Ekonomiye yön verenler' buluşması - Son Dakika

'Ekonomiye yön verenler' buluşması

16.03.2021 15:03
'Ekonomiye yön verenler' buluşması, System.String[]

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde geleneksel hale gelen 'ekonomiye yön verenler buluşmasının' son ziyaretçisi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik oldu.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde geleneksel hale gelen 'ekonomiye yön verenler buluşmasının' son ziyaretçisi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik oldu. Sanayicilerin gündeminde ekonomideki son gelişmeler vardı.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç'un, Vali Okay Memiş ile başlattığı ve belediye başkanlarıyla sürdürdüğü 'ekonomiye yön verenler buluşmasının' son katılımcısı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik oldu.

Kent ekonomisinin bel kemiği konumundaki 1. OSB'de ilk olarak süt ve süt ürünlerinde önemli bir marka haline gelen Recep Acar'ın tesislerini ziyaret eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve Bölge Müdürü İhsan Ateş doğunun en büyük süt entegre tesisinde incelemelerde bulundu.

Sektörlerin Durumu Ele Alındı

Ardından YönTime markasıyla uluslararası bir boyut kazanan ve kent mobilyaları üretiminde bölgede tek olan Yavilioğlu firmasına geçen Başkan Yücelik ve Urkuç, Ali Yavilioğlu'ndan sektörün son durumu hakkında bilgi aldı.

Erzurum'daki yatırımlarını her geçen yıl daha da artıran ve bir çok ülkeye yaptığı ihracatla boya sektörünün önde gelen ismi olan Şahika grubu ziyaret eden Yücelik ve Urkuç, markaya güç veren Soner Ardahanlı ile ekonomideki son gelişmeleri masaya yatırdı.

Daha sonra Beşler Un - Yem fabrikası sahibi Ahmet Alkan ve Birlik Yem -Un A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Akpınar ile görüşen Yücelik ve Urkuç'un son durağı Erteksan firması oldu. İşletme sahibi Zafer Arınç ile üretim bantlarını gezen Yücelik, "Erzurum'da ülkemize ve kentimize ciddi katma değer sağlayan çok önemli firmalarımız, markalarımız var. Bunlara sahip çıkmak yerelde bu işletmelere destek vermek hepimizin asli görevi" dedi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ise ziyaretlerinden dolayı Başkan Yücelik'e teşekkür ederek, "OSB çatısı altında kocaman bir aileyiz. Ailemizin her bir ferdi de yaptığı üretimle ülkemize ve şehrimize ciddi değer katıyor. Bu güce güç katmak için birlik ve beraberlik içinde var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

'Ekonomiye yön verenler' buluşması
'Ekonomiye yön verenler' buluşması
'Ekonomiye yön verenler' buluşması
'Ekonomiye yön verenler' buluşması
'Ekonomiye yön verenler' buluşması

Organize Sanayi Bölgesi, Lütfü Yücelik, Ticaret, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Ekonomiye yön verenler' buluşması - Son Dakika Ekonomi


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