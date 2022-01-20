Üye Girişi
Ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi kabul edildi - Son Dakika

Ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi kabul edildi

20.01.2022 21:42
Ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi kabul edildi

Ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi kabul edildiVERGİ Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi kabul edildi

VERGİ Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi görüşüldü. Teklifin görüşmeleri sırasında milletvekilleri grupları adına görüşlerini dile getirdi. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, zamları eleştirerek, "AKP iktidarında adeta lapa lapa zam yağıyor. 'Dolar düştükten sonra fiyatlar düşecek' diyordunuz. Dolar düştükten sonra doğal gazdan elektriğe, kömürden benzine hemen hemen her şeye zam geldi" dedi.

KASKLI PROTESTOCHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti gündeme taşımak için kask takarak kürsüye çıktı. Şeker, "Ben buraya beyaz önlükle gelmek isterdim ama sağlıkta şiddeti ve sağlıkta cinayetleri protesto etmek adına beyaz kask eylemi yapıyor, sağlıkçılar. Onlara destek olmak için beyaz kaskla geldim. Daha üç gün önce hamile hemşire yerlerde tekmelendi. Saldıranlar serbest kaldı; ancak kamuoyu baskısıyla tutuklandı. Bugün İstanbul Kartal'da hemşire Ömür Erez görevi başında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, enflasyon rakamlarına dikkat çekerek, "Hükümetin son dönemde memleketi içine düşürmüş olduğu iktisadi girdaba dair muhalefetin eleştirilerine kullandığı bir cevap verme algoritması var. Bu cevap verme algoritmasını duyuyoruz ama sizin şöyle bir zorluğunuz var: Muhalefet uzun iktidarlarda, iktidarın denemeye çalıştığı her alternatif çözümü tenkit eder. Sonuçlarını görme imkanıyla bir dahaki sefere daha kuvvetli tenkide imkan kazanır. Siyasi talihiniz başta çok iyiydi, sizin talihiniz memleketin talihi olabilirdi. 2002'de AK Parti enflasyonla bir memleket teslim aldı. İşsizlikle aldı, faizle aldı, demokrasi standartları bozulmuş bir ülke aldı, yoksullukla aldı, yasaklarla aldı, kalkınma problemleriyle aldı, üretim problemleriyle aldı ülkeyi. Eğitimin kalitesizliğiyle aldı ülkeyi, üretimde rekabet gücümüzün azlığıyla aldı ülkeyi, iş gücümüzün niteliksizliğiyle aldı ülkeyi, cari açıkla aldı ülkeyi, borçla aldı ülkeyi, hazinesi zayıf aldı ülkeyi, bankaları kuvvetsiz aldı ülkeyi ve 'Bütün bunların üzerinden ben gelirim' kararlılığıyla teslim aldı ülkeyi" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından, yasa teklifi görüşülerek kabul edildi. Buna göre; Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, vergi mükelleflerinin, yeniden değerleme imkanları ve 2004 yılından itibaren enflasyon düzeltmesinin uygulanmaması gerekçesiyle yeniden düzenlenecek. 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapılmaması amaçlanıyor. Ayrıca, 2023 yılı hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi neticesinde belirlenen geçmiş yıl karının vergiye tabi tutulmaması, geçmiş yıl zararının zarar olarak kabul edilmemesi öngörülüyor.Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk Lirası'nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda yabancı paralarını Türk Lirası'na çeviren Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere, bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar paylarının vergiden istisna edilmesi düzenleniyor.ÖNERGE KABUL EDİLDİ

AK Parti'nin verdiği önergeyle, teklifin 2'nci maddesinin kapsamı genişletildi. Bu kapsamda, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk Lirası'na çevirecek Kurumlar Vergisi mükelleflerinin dönüşüm esnasında oluşabilecek kambiyo zararları nedeniyle olumsuz etkilenmeleri önlenecek. Gerek yabancı paraların gerekse altın hesaplarının Türk Lirası'na dönüşümü esnasında yabancı paraların veya altın hesabının değerlemesinden bir zarar oluşması halinde bu zararın kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilmesine olanak verildi.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Kurumlar Vergisi, Vergi, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi kabul edildi - Son Dakika


Galatasaray, taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu Galatasaray, taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu         
22:00
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam         
15:57
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir         
15:32
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24

Son Dakika Haberleri
22:03 Kütahya'da Demirciören Göleti buz tuttu
21:59 Galatasaray, taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu
21:48 Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası Meclis'te kabul edildi
21:41 Galatasaray tribünlerinden ağır tezahürat yapıldı! Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı
21:18 Hadise, Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti
21:14 Öğretmeninin kendisine yaptığını hazmedemedi, 50 yıl sonra yeniden okula gitti
21:14 Luis Campos, Burak Elmas'la birlikte tribünde
21:05 Rüşvet alırken yakalanan Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı tutuklandı
21:03 Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı 16 ilimizde okulları tatil etti
21:02 Galatasaray stadında maskeli taraftarlar! Burak Elmas'a Fatih Terim mesajı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 22:15:35. #1.11#
SON DAKİKA: Ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi kabul edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement