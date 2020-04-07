Ekonomiyi korumak için nasıl önlemler alındı?

Ülke ekonomisinin küresel krizi en az hasarla atlatabilmesi için 100 milyar liralık 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' adlı ekonomik önlem paketi hazırlandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.



Krizden en çok etkilenen sektörlerdeki vergi yükümlülükleri, SGK primleri ve kredi borçları ertelendi.



Kredi ödemeleri ertelenecek mi?



Kredi Garanti Fonu (KGF) limiti yükseltilerek teminat sorunu nedeniyle kredi alamayan firmaların kredilere erişimi kolaylaştırıldı.



Konaklama vergisi Kasım 2020'ye kadar ertelendi.



KDV oranı yüzde 18 olan iç havayolu taşımacılığında bu oran 3 ay süreyle yüzde 1 olarak uygulanacak.



İki aylık telafi çalışma süresi dört aya çıkarıldı.



Geliri 5 bin liranın altında olan aileler kamu bankalarından 6 ay sonra ödeme ve 36 aya kadar vadeyle 10 bin lira kredi çekebilecek.



Koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği verilecek.



İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği sağlanacak.



Krizden en çok etkilenen sektörlerin SGK primleri ve kredi borçları ertelendi.



İşveren maliyetleri azaltıldı mı?



Koronavirüs nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçları; Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.



500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80'den yüzde 90'a çıkarılarak, asgari peşinat yüzde 10'a düşürüldü.



Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle 2020'nin nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüde düşen firmalar için kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşülmesi olanağı sağlandı.



Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin süreleri



3 ay süre ile ertelendi.



Kısa Çalışma Ödeneği süreçleri kolaylaştırıldı. Bu uygulamayla faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilirken, işverenlerin de maliyeti azalmış oldu.



Geliri 5 bin liranın altında olan aileler 36 aya kadar vadeyle 10 bin lira kredi çekebilecekler.



En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?



Emeklilerin bayram ikramiyesi ödenmeye başladı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar Türk Lirası bir kaynak ayrıldı.



En düşük emekli maaşı 1500 Türk Lirası'na yükseltildi.



İcra ve iflas takipleri durdu mu?



Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı oluşturuldu.



30 Nisan tarihine kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere yurt genelinde tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takiplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.