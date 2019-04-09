Son Dakika Haberleri: Ekonomiyle birlikte havayolu yük taşımacılığı da yavaşladı

Ekonomiyle birlikte havayolu yük taşımacılığı da yavaşladı

27 dakika önce

İç piyasadaki daralmanın etkileri, havayolu taşımacılığına yansıdı.

Ekonomiyle birlikte havayolu yük taşımacılığı da yavaşladı, System.String[]
İç piyasadaki daralmanın etkileri, havayolu taşımacılığına yansıdı. Yılın ilk üç ayında hem yolcu hem de yük taşımacılığı azaldı. Buna karşılık yurtdışı yük taşımacılığında ilk üç ayda yüzde 8.9 oranında artış görüldü. (Mehmet Kaya)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:03 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Linnes'le 3 Yıllık Anlaştı Temmuz'da Destekler Artacak! Yaşlıya Ayda 2 Bin 2 TL Ödenecek Hem Ehliyetsiz, Hem Alkollü, Hem de Drift Attı! Cezası 10 Bin 302 TL Dilan Çiçek Deniz, Duygusal Mesajıyla Çukur Dizisine Veda Etti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 05:30:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekonomiyle birlikte havayolu yük taşımacılığı da yavaşladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]