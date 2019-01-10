Son Dakika Haberleri: Ekonomiyle ilgili yeni düzenlemeler

Ekonomiyle ilgili yeni düzenlemeler

1 saat önce

Pilotlar ile kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna tutulacak.

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Pilotlar ile kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna tutulacak. Yenilenebilir enerji tesislerinde ve sertifikalı yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde KDV istisnası uygulanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:30 

Ekonomi
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