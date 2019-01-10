Ekonomiyle ilgili yeni düzenlemeler

Pilotlar ile kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna tutulacak.

Pilotlar ile kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna tutulacak. Yenilenebilir enerji tesislerinde ve sertifikalı yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde KDV istisnası uygulanacak.

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