Ekoturizm rotalarına bir yenisi eklendi - Son Dakika
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Ekoturizm rotalarına bir yenisi eklendi

04.06.2022 12:55
Ekoturizm rotalarına bir yenisi eklendi

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 53 rotaya ulaşan ekoturizm destinasyonlarına bir yenisini eklediklerini belirterek "Bursa ilimizdeki Suuçtu şelale bölgesinde 3,2 kilometrelik bir hat üzerinde yer alan ekoturizm alanı, doğa içinde konaklama, yürüyüş, bisiklet parkurları ile doğal...

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 53 rotaya ulaşan ekoturizm destinasyonlarına bir yenisini eklediklerini belirterek "Bursa ilimizdeki Suuçtu şelale bölgesinde 3,2 kilometrelik bir hat üzerinde yer alan ekoturizm alanı, doğa içinde konaklama, yürüyüş, bisiklet parkurları ile doğal habitatı keşfetme imkanı veriyor." ifadesini kullandı.

Karacabey, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, doğayı, çevreyi koruyan, daha bilinçli seyahat etmeyi amaçlayan bir turizm şekli olan ekoturizm konusunda çalışmaların hızla sürdüğünün altını çizdi.

Orman ekosistemlerinin sürdürülebilir kalkınmada önemli bir rol oynadığına değinen Karacabey, "Özellikle son yıllarda kentli nüfusun artışına bağlı olarak, şehirli insanın doğaya olan yabancılaşması beraberinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanlarımızın ormanların sosyokültürel değerlerinden olan sağlık, estetik ve rekreasyon özelliklerine olan yönelimini artırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ekoturizm rotalarıyla Türkiye turizm destinasyonlarına yıllık 100 milyon lira katkıda bulunulduğunu bildiren Karacabey, "Ekoturizm Eylem Planı bitimi olan 2025 yılı sonu itibarıyla, yeni yapılacak 'Ekoturizm Yönetim Planı ve Uygulamaları' ile ekoturizm alanlarımızın ülke turizm destinasyonlarına yıllık 500 milyon lira katkıda bulunacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karacabey, ilk olarak 2017 yılında başladıkları ve bugün 53 rotaya ulaşan ekoturizm destinasyonlarına bir yenisini eklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bursa ilimizdeki Suuçtu şelale bölgesinde 3,2 kilometrelik bir hat üzerinde yer alan ekoturizm alanı, doğa içinde konaklama, yürüyüş, bisiklet parkurları ile doğal habitatı keşfetme imkanı veriyor."

Mustafakemalpaşa ilçesi Çataltepe mevkisinde, ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan ekoturizm alanı, ismini bölgede bulunan ve 38 metreden dökülen Suuçtu şelalesinden alıyor.

Ekoturizm rotalarına bir yenisi eklendi
Ekoturizm rotalarına bir yenisi eklendi

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekoturizm rotalarına bir yenisi eklendi - Son Dakika

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